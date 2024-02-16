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Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

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Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Uşak, Bursa ve İzmir'de belirlenen 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüpheli ise aynı gün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa İzmir Uşak Adliye Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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