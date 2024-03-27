Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde Mukabele Geleneği Yaşatılıyor

Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde 8 yıldır yürütülen "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" projesiyle onlarca çocuğun katılımıyla mukabele geleneği yaşatılıyor.

Üç aylarda ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazanda camilerde ve evlerde daha çok namaz vakitleri öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etme geleneği mukabele, İstanbul'da da camilerde devam ediyor.

Çocuk dostu cami olarak bilinen Ferah Merkez Camii'nde günde dört kez yapılan mukabele geleneği ikindi namazı sonrası çocuklar ve annelerinin de katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kur'an okuma yarışmalarında dereceleri bulunan Hafız Necip Fazıl Belge ile kardeşi Hafız Ahmet Emre Belge mukabeleyi okurken, babaları olan caminin 12 yıllık imamı Yusuf Belge de sonrasında çocuklara ikramlar ve hediyeler veriyor. Çocuklar da caminin alt katındaki oyun alanların vakit geçirebiliyor.

İmam-hatip Yusuf Belge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mukabele geleneğinin aynı zamanda sünnet olduğunu anlattı.

"Bu camide çocukların dokunulmazlığı var"

"Bu camide çocukların dokunulmazlığı var" sloganıyla çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Belge, "Camimizde Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimleri yaz ve kış döneminde devam ediyor. Ramazanda da çocuklarımız bir ay boyunca Kur'an'dan uzak kalmasın diye sekiz yıl önce 'Anne çocuk el ele haydi mukabeleye' projesini başlattık. Kız çocuklarımız anneleriyle birlikte üst katta, erkek çocuklarımız da alt katta mukabeleye katılıyor." ifadelerini kullandı.

Mukabele ve diğer çalışmaları 15 hafızla yürüttüklerini anlatan Belge, aynı zamanda gençleri din görevlisi olmaya hazırladıklarını ve şu ana kadar 56 öğrencinin sınavları kazanarak göreve başladığını kaydetti.

Belge, çocukların annelerinin elinden tutarak camiye geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Camimizde dört mukabelemiz var. Sabah ben okuyorum. Öğleden önce 7 hafızımız, ikindiden önce de 7 hafızımız okuma yapıyor. İkindi namazından sonraki mukabele ise çocuklarımızla birlikte çok daha şenlikli, güzel oluyor. Bugün mukabeleyi 85 erkek çocuğumuz, 15 kız çocuğumuz ve 30'un üzerinde de anneleri takip etti. Çocuklar okuldan eve döndükten sonra yemek yiyip doğru buraya geliyor. Camide oyun oynuyorlar. Ayrıca gönüllü velilerimiz, öğretmenlerimiz çocuklarımıza Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler gibi dersleri de veriyor. Bu eğitimlerle birlikte proje okullara da öğrenci yetiştiriyoruz. Bu camiden yetişen 60'ın üzerinde hafızımız oldu."

Otizmli çocuklar da mukabeleye geliyor

Yusuf Belge, çocukların camide aynı zamanda sosyalleştiğini dile getirerek, caminin özel gereksinimli çocuklar için rehabilite edici bir yanının da bulunduğunu söyledi.

Mukabeleye otizmli çocukların da geldiğini aktaran Yüksel, "Mukabeleyi takip eden 15 çocuğumuz otizmli. Mukabele çocuklarımıza iyi geliyor. Namazlarını kılıp dersleri takip ediyorlar. Oyun saatinde de oynuyorlar. Burada disiplin var, eğitim var, oyun var. Özel gereksinimli çocuklarımızın camide şifa bulduklarını aileleri de biz de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımız Kur'an'ı eğlenerek öğreniyor"

Çocuğuyla mukabeleye katılan Tuğba Özkan, imam Yusuf Belge'nin görevlendirilmesiyle çocuklara camide dokunulmazlık sağlandığını belirterek, "4 yıldır çocuğumla mukabeleye katılıyoruz. Çocuklarımız Kur'an'ı, ilmi eğlenerek öğreniyor. Çocuğumuzun elinden tutup camiye geliyoruz ve mukabeleyi çocuklarımızla birlikte takip ediyoruz. Aynı zamanda çocuğum Yusuf hocamızın teşvikleriyle hafızlığa başladı. Buradaki etkinlikler dilerim tüm Türkiye'ye yayılır." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Gurbet Arvas ise cami imamı Belge sayesinde iki oğlunun erken yaşlarda Kur'an okumayı öğrendiğini, 5 yaşındaki kızının da bir buçuk yıldır eğitim aldığını anlattı.

Kendisinin de imam Yusuf Belge'nin eşinden Kur'an dersi aldığını belirten Arvas, "Her ikisine de hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı ama çocuklarımız camiye severek geliyor. Arada farklı programlar da oluyor. Umarız buradaki proje Türkiye'de başka cami ve şehirlerde de yapılır." dedi.

Mukabeleye gelen Şermin Pezik, "Senelerdir camiye gidip geliyordum ama çocuğum olmadığı için 'Benim de olsa getirirdim' diye imreniyordum. 14 sene sonra kızım oldu. 2 yıldır kızımla gidip geliyorum. Kızım da camiye gelmeyi çok seviyor. Teravih namazlarına da geliyoruz. Çocuğum küçük olduğu için rahat durmaz diyordum ama şimdi o da ben de çok mutluyuz." şeklinde konuştu.