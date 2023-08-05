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Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Ayrancı köyünde M.Ç.'ye ait iki katlı müstakil evin garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi, garajdaki traktörde de hasar meydana geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrancı köyünde M.Ç.'ye ait iki katlı müstakil evin garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi, garajdaki traktörde de hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

İtfaiye Banaz Uşak Güncel Haberler

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