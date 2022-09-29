Uşak haberi! Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Uşak haberi... Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Dereli köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip yangın bölgesine sevk edildi. Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangına ekipler müdahale ediyor. Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Ergün, yangının bozuk orman ve meşelik alanda etkili olduğunu, yangını kısa sürede kontrol altına almayı ümit ettiklerini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Uşak Güncel Haberler

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