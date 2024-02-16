Ürdün Barolar Birliği İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları için suç duyurusunda bulundu

Ürdün Barolar Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması ve İsrailli yetkililerin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulunan ekip içinde yerini aldı.

Ürdün, Filistin, Cezayir, Tunus ve Moritanya'daki baro birlikleri ile uluslararası hukukçulardan oluşan bir ekip, yaklaşık iki hafta önce, Filistin'de soykırım suçu işledikleri suçlamasıyla İsrailli asker ve siviller aleyhinde UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

Ürdün Barolar Birliği Başkanı Yahya Abbud, AA muhabirine, yapılan suç duyurusunun mahiyeti, bunu izleyecek hukuki süreç ve özelde de Ürdün'ün Gazze konusunda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Abbud, Ürdün Barolar Birliğinin, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı andan itibaren, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek ve Arap dünyası ile yabancı baro birlikleriyle koordinasyon kurarak saldırıların durması amacıyla kamuoyu oluşturduğunu kaydetti.

Abbud, Barolar Birliği olarak, Filistin Esirler Cemiyetinin faaliyetlerine destek olmanın yanı sıra Gazze'de öldürülen avukatların ailelerine yaklaşık çeyrek milyon dinar (352 bin dolar) tutarında bağışta bulunduklarını aktardı.

Hukuki düzeyde yürütülen süreçler

Barolar Birliğinin, Filistin halkının haklarına hukuki destek sağlama konusunda iki kulvarda çalışma yürüttüğünü kaydeden Abbud, bunlardan birinin uluslararası platformlarda bu hakkı savunmak diğerinin ise İsrailli yöneticilerin kovuşturulması için çaba göstermek olduğunu söyledi.

Arap mevkidaşlarıyla birlikte, uluslararası düzeyde pek çok pozisyonda değişiklik yapmayı başardıklarını belirten Abbud, "İsrailli yöneticilerin yargılanması için bir organ oluşturduk. Başlangıçta bu sadece 15 Ürdünlü uzmandan oluşuyordu. Sonrasında durum gelişti ve 1 milyonu aşkın üyesi bulunan Arap Barolar Birliği de bu organa dahil oldu. Geçen kasım ayı sonunda, Cezayir'de de, İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemeler önünde yargılamak amacıyla uluslararası bir koalisyon kuruldu." dedi.

İsrailli yöneticilerin aleyhinde yapılan suç duyurusu

İsrail aleyhinde yapılan suç duyurusuyla ilgili de bilgi veren Abbud, şunları kaydetti:

"Ürdün, Filistin, Cezayir, Tunus ve Moritanya'daki barolar ile uluslararası avukatlardan oluşan bir koalisyon kurduk ve yaklaşık iki hafta önce UCM Başsavcısı Kerim Ahmed Han'a, İsrailli yöneticiler hakkında soruşturma başlatması ve haklarında tutuklama emri çıkarması için suç duyurusunda bulunduk."

Abbud, bunun başarılmasının, delillerin niteliğine ve savcının görevlerini dürüstlük ve tarafsızlıkla yerine getirme konusundaki kararlılığına bağlı olduğunu belirtti.

Suç duyurusunun, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu 15 İsrailli yönetici hakkında yapıldığını dile getiren Abbud, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde, mahkemenin şikayete ilişkin 1 ila 2 ay içinde karar vermesini beklediklerini ifade etti.

Suç duyurusunda yer alan delillerin, İsrailli yöneticilerin açıklamaları, film materyalleri ve bazı mağdurların ifadelerinden oluştuğunu dile getiren Abbud, bu amaçla delilleri toplamak için bir ekip kurulduğunu aktardı.