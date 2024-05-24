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UNRWA: Batı Şeria'daki şiddet gözden kaçıyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde savaş şiddetlenirken, Batı Şeria'dakinin gözden kaçtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde savaş şiddetlenirken, Batı Şeria'dakinin gözden kaçtığını belirtti.

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından İsrail'in son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetine ilişkin açıklama yapıldı.

Batı Şeria'daki askeri operasyonlar, yıkım, hareket kısıtlamaları ve yoksulluğun, Filistinli mülteciler arasında korku, belirsizlik ve endişe yarattığı kaydedildi.

Gazze'deki savaş şiddetlenirken, Batı Şeria'da bir başka savaşın gözden kaçtığı ifade edilen açıklamada, bölgede daha fazla gerilimi tırmandırmanın barışçıl çözümü daha da uzaklaştıracağı aktarıldı.

İsrail ordusu, 21-23 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampına saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybederken, 21 Filistinli yaralanmış, 7 ev tamamen tahrip edilirken, yüzlerce ev hasar görmüştü.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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