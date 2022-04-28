Ünlü Türk tasarımcı, uluslararası jüri üyeliğine seçildi

Ünlü ve ödüllü tasarımcı Sami Savatlı, Asya'nın prestijli ödül platformu AYDA'nın (Asia Young Designer Awards-Asya Genç Tasarımcı Ödülleri) uluslararası büyük finalinin jüri üyeliğine seçildi.

2008 yılında, Nippon Paint'in geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonunun bir parçası olarak kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile ortaya çıkan ödül, mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine çapraz öğrenme fırsatı sunarken, sektörünün önemli isimleri ile profesyonel bağlantılar kurmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri için onlara ilham veren bir platform görevi görüyor. Ödüller 5-8 Temmuz günleri arasında Malezya'da düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Asya'nın önde gelen tasarım ödüllerinden biri olan AYDA (Asia Young Designer Awards-Asya Genç Tasarımcı Ödülleri) işini tutkuyla yapan tasarım toplulukları oluşturmak mottosu ile genç ve yetenekli tasarım öğrencilerine fırsatlar sunarak sektöre kazandırmayı hedefliyor. Yarışma, ulusal ve uluslararası boyutu ile iki aşamalı olarak, iç mimari ve mimari başlıkları altında iki kategoride gerçekleşiyor. Uluslararası alanda kazananları belirleyecek jüride, ünlü ve ödüllü Türk tasarımcı Sami Savatlı da bulunuyor.

AYDA 17 ÜLKE VE BÖLGEYİ KAPSIYOR

Nippon Paint tarafından 14 sene önce hayata geçirilen, Asya'da mimar ve tasarımcıları belirlemeyi ve yetiştirmeyi hedefleyen yarışma 2008 yılında başladığı günden bu yana 17 ülke ve bölgeyi 1.200 eğitim kurumunu da projeye dahil etmiş durumda. Kuruluşundan bugüne kadar AYDA'ya yapılan başvuru sayısı 41 binin üzerinden bulunuyor. Yarışmanın birincisi, sektördeki tanıtımına yönelik desteklerin yanı sıra AYDA/Harvard Tasarım Yaz Programında da 6 haftalık bir eğitime hak kazanıyor.

AYDA, yarışmacılara tasarım endüstrisindeki tanınmış konuşmacılar ve önemli kişilerle etkileşim kurmaları için çeşitli fırsatlar sunuyor. Platform, deneyimli eğitmenler ve sektördeki profesyoneller tarafından gerçekleştirilen çeşitli atölyeler aracılığıyla, tüm katılımcılara ilk elden sektörel bilgi sağlamaya devam ediyor.

SAMİ SAVATLI KİMDİR?

Uluslararası jüride yer alan tek Türk tasarımcı olan Sami Savatlı, kendisi de tasarıma olan tutkusu ve kendine özel tasarım yaklaşımı ile biliniyor. Üniversite tahsilini Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yüksek şeref diploması ile tamamlayan Savatlı, 2009 yılında Maçka'da kendi iç mimarlık ve tasarım ofisi "Sami Savatlı Design Studio"yu kurdu. 2012 yılında, Uluslararası EDIDA tasarım ödüllerinde, en iyi genç tasarımcı ödülüne layık görüldü.

İstanbul'un bilinen pek çok mekanında imzası bulunan Savatlı, doğu ile batıyı, klasik ile moderni harmanlayan stilini, cesur renkler ve zengin dokular üzerinden mimari bir yaklaşımla sunuyor. Çok katmanlı ve zamansız mekanlar ve ürünler ortaya koyan Savatlı'nın, başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok şehrinde konut, restoran, ofis, mağaza tasarımlarını içeren çok sayıda projede imzası bulunuyor. Bünyesinde iç mimar, ürün tasarımcısı ve ressamlardan oluşan 12 kişilik genç ve yenilikçi bir ekip ile çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel