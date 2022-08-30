Üniversite öğrencileri yüzde 50'si yerli elektrikli otomobil tasarlayıp üretimini yaptı Güncel Haberler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 12 öğrencinin oluşturduğu takım, bir yıl içinde elektrikle çalışan otomobil tasarladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 12 öğrencinin oluşturduğu takım, bir yıl içinde elektrikle çalışan otomobil tasarladı. Hezarfen takımı, bir yıl içinde "TULPAR" ismi verilen otomobilin üretimini de gerçekleştirdi. İki kişilik binek otomobil saatte 50-60 kilometre hız yapabiliyor. Bir kez şarj edildiğinde 120 kilometre yol yapabiliyor. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 4 Eylül'e kadar sürecek, TEKNOFEST KARADENİZ'de, teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışacak araçlar arasında yer alan 250 kilogram ağırlığındaki otomobil, tasarımı ile dikkati çekiyor. Hezarfen takım kaptanı Göktuğ Küçük, AA muhabirine, aracın yüzde 50'sinin yerli olduğunu söyledi. Tasarımı tamamen kendilerinin yaptığına işaret eden Küçük, "Otomobilimiz ilk kez sergileniyor. Tam dolu batarya ile 120 kilometre yol yaparken, 50-60 kilometre arasında da hız alıyor. Batarya paketi, şarj aleti, batarya yönetimi sistemi, araç kontrol sistemi yerlidir. Aracı tamamen yerli hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / İlyas Gün Tragger Güncel Haberler

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