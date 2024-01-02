Ümraniye'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.
Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dudullu TEM bağlantı yolunda seyreden E.B'nin kullandığı 34 GUB 929 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 DAD 091 plakalı otomobile çarpması sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan E.B'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik akışı, polis ekiplerinin incelemesinin ve devrilen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.