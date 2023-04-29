UMKE ATAK ARAMA KURTARMA EKİBİ TEKNOFESTTE TANITILDI

UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi ilk kez TEKNOFEST 2023'te tanıtıldı. Ekibin 16 bin gönüllü sağlık çalışanından oluştuğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzun zamandır arama kurtarmayı da yapan bir yapı oluşsun diye düşünüyorduk. Son deprem felaketinden sonra UMKE Atak olarak adlandırdık. Yani UMKE, şemsiyesi altında Atak Arama Kurtarma ekibi olarak bundan böyle organize olacak. Bunun için ağırlıklı olarak gönüllü sağlık çalışanlarımızdan oluşuyor. Tıbbi medikal bilgiyle donanmış arama kurtarmayı da yapan bir gönüllü yapısı olacak dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TEKNOFEST alanında UMKE Atak Arama Kurtarma ekibinin standını ziyaret etti. Bakan Koca, burada ilk kez tanıtılan UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi hakkında bilgiler verdi. Atak Arama Kurtarma ekibinin çoğunluğunu gönüllü sağlık çalışanları oluşturuyor. 16 bin sağlık çalışanının gönüllü olarak ekip içerisinde yer aldığı öğrenildi. İstanbul UMKE sorumlusu Selim Altınarık, Atak Arama Kurtarma ekipmanları hakkında bilgi verdi.

TIBBİ MEDİKAL BİLGİYLE DONANMIŞ ARAMA KURTARMAYI DA YAPAN BİR GÖNÜLLÜ YAPISI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biliyorsunuz ulusal medikal kurtarma ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. 16 bin sağlık çalışanının bulunduğu gönüller ordusu ağırlıklı afet dönemlerinde özellikle daha çok medikal yardım amaçlı kurulan bir yapı. Genelde afetlerde deprem ve benzeri ki son dönem yaşadığımız 11 ilde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde de enkaz ekibi genelde biliyorsunuz afetlerde en erken alana inen ekibimiz. Daha çok medikal yardım desteği sağlayan bir yapı. Ama vatandaşımız arama kurtarma ekibi olarak da gördüğünü biliyoruz. Uzun zamandır arama kurtarmayı da yapan bir yapı oluşsun diye düşünüyorduk. Son deprem felaketinden sonra UMKE Atak olarak adlandırdık. Yani UMKE, şemsiyesi altında Atak Arama Kurtarma ekibi olarak bundan böyle organize olacak. Bunun için ağırlıklı olarak gönüllü sağlık çalışanlarımızdan oluşuyor. Tıbbi medikal bilgiyle donanmış arama kurtarmayı da yapan bir gönüllü yapısı olacak. Bu yapı merkezi eğitim devamında sertifikalandırılarak güçlü bir yapı oluşsun istiyoruz. Hem arama kurtarmayı ki bunu yapan medikal ekip, tıbbi donanımı olan bir ekip. Hem de medikal desteği erken dönemde sağlayan uluslararası da boyutu olan ve bu anlamda akredite edilecek olan bir yapı kurduk dedi.