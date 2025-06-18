Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği MECA Konferansı Antalya'da Düzenleniyor

Fransa'da, 4-6 Aralık'ta Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nın planlama toplantısı yapıldı.

Başkent Paris'teki Kongre Sarayı'nda 15 Haziran'da başlayan 46. IAEE Uluslararası Konferansı devam ediyor.

Konferansın son gününde Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek IAEE MECA Konferansı hakkında planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı (EED), IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ile IAEE MECA 2025 Program Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

EED Başkanı Kumbaroğlu, burada yaptığı konuşmada, EED ve Suudi Arabistan Enerji Ekonomisi Derneği işbirliği içinde organize edilen IAEE MECA Konferansı'nın "Orta Doğu ve Orta Asya'da Enerji Dönüşümü: Ekonomi, Jeopolitik ve Sürdürülebilirlik" teması çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Kumbaroğlu, "Bir zamandır organize edilen Orta Doğu Konferansları var. Riyad'da da yakın zamanda uluslararası bir konferans oldu ve bir zaman önce Bakü'de Avrasya konferanslarını başlattık." diyerek, bundan sonra her yıl dönüşümlü olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile MECA konferanslarının düzenleneceğini kaydetti.

IAEE MECA Konferansı'nın organize edileceği Antalya'daki otel, burada yapılacak aktiviteler ve ulaşım hakkında bilgi veren Kumbaroğlu, etkinliğin yapılacağı otelin etrafında çok sayıda antik yerin bulunduğunu ifade etti.

Kumbaroğlu, "Bu yerleri ziyaret etmek için çok sayıda fırsatınız var." diyerek, konferansın yapılacağı mekanda eş zamanlı 4 oturumun organize edilebildiğini belirtti.

Kumbaroğlu, etkinlikteki oturumlarda yer alacak özel sektör, akademi ve siyaset arenasından üst düzey katılımcılar arasında bir denge oluşturmaya çalıştıklarını paylaştı.

IAEE MECA Konferansı 4-6 Aralık'ta Antalya'da

Üçtuğ da IAEE MECA 2025 Program Komitesi'nin toplamda 16 üyesi bulunduğunu ifade etti.

Programın oturumlarının az çok belirlendiğini ancak bazı oturumlar için ek konuşmacılar aradıklarını aktaran Üçtuğ, Antalya'daki konferansın programında belirli konuların ele alınabileceği özel oturumların da yer alacağını kaydetti.

Üçtuğ, konferansın 4 Aralık'ta EED Başkanı Kumbaroğlu, Suudi Arabistan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Majid Al-Moneef ve IAEE Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida'nın açılış konuşmalarıyla başlayacağını bildirdi.

"Bu açılışın ardından, 'Orta Doğu ve Orta Asya'da Jeopolitik, İklim, Ekonomik Kalkınma ve Enerji Güvenliği' başlıklı açılış oturumu olacak." diyen Üçtuğ, bu oturuma, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Valiyev ve Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali'nin katılacağının kesinleştiğini ifade etti.

Üçtuğ, Antalya'daki etkinliğin ikinci gününde "Karbonsuzlaşma Yolları ve Fosil Yakıtların Geleceği", üçüncü gününde ise "Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek: Orta Doğu ve Orta Asya'da Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı oturumların yapılacağını belirtti.

Konferansta enerji dönüşümü dahil farklı konuların ele alınacağı diğer oturumlar hakkında bilgi paylaşan Üçtuğ, katılımcıların iştirak edebileceği Antik Medeniyet ve Antalya Kaleiçi Turlarını tanıttı.

Toplantıya katılanlar, IAEE MECA Konferansına yönelik tavsiyelerde bulundu.