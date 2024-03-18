Ulukışla'ya doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Uzkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Ulukışla halkının konforlu bir yaşam sürmesi için ilçeye doğal gaz getirilmesinde gerekli kurumlarla Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ulukışla'nın ekonomi ve istihdamına katkı sağlayacak sanayi bölgesine ilişkin çalışmaları da yürüttüğünü aktaran Uzkurt, "Bugün itibarıyla Ulukışla'ya doğal gaz hattı döşenmeye başlayacak. Ulukışla halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.