Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi Murat Keleş, öğrencilere slayt eşliğinde sunum yaptı.
Öğrenciler, trafikle ilgili merak ettiklerini Keleş'e sorarak bilgi aldı.
AA / Çetin Karaçoban - Güncel