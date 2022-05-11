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Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi Murat Keleş, öğrencilere slayt eşliğinde sunum yaptı.

Öğrenciler, trafikle ilgili merak ettiklerini Keleş'e sorarak bilgi aldı.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Murat Keleş, Hisarcık, Sivas, Güncel, Haberler

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