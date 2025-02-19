İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Eğitime kar engeli! 15 ilde okullar tatil edildi

15 ilde okullar tatil edildi
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef alarak, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak" dedi. Trump'ın, sert sözlerine Kiev'den karşılık geldi. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz ve var olma hakkımızı savunacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı

'KOMEDYEN' OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

"TEK BECERİSİ BİDEN'I PARMAĞINDA OYNATMAK"

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.

"SEÇİME GİTMEYEN BİR DİKTATÖR..."

Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çektiUkrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

KİEV'DEN TRUMP'A REST

Ukrayna ve cephesinden Trump'a ilk yanıt Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan geldi. Sybiha, "Hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz ve var olma hakkımızı savunacağız" dedi.

"BU SAVAŞIN BİTMESİNİ EN ÇOK UKRAYNALILAR İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya ile aralarındaki savaşın en çok bitmesini isteyen tarafın Ukrayna olduğunu belirterek, "Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." dedi. Yermak, "Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor. Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
img

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
img

Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceği belli oldu
img

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBaran Aral:

Trump Komedyenin fişini çekti. Olan onca ölen sakat kalan Ülkesini terk eden Milyomlarca insana oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Abd den medet uman her liderin aklından şüphe ederim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

Türkiye'de maçlar ertelendi!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

Osimhen transferinde usulsüzlük var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.