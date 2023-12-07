Ukrayna'nın Zaporijya cephesindeki sıcak çatışmalar görüntülendi

Ukrayna'nın Zaporijya cephesindeki sıcak çatışmalar ve Ukraynalı havan birliklerinin atışları Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi. Savaşın izleri ve havan bataryalarının etkili kullanımı da dikkat çekti.

Ukrayna'nın Zaporijya cephesinde kısa mesafeden Rus mevzilerine atış yapan Ukraynalı havan birlikleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Zaporijya bölgesinde iki ordu arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna'da savaş faaliyetlerinin devam ettiği diğer bölgelerde olduğu gibi, Zaporijya cephesinde de Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği sürüyor.

Zaporijya cephesinde konuşlu Ukrayna ordusu birlikleri, savaş uçağı, helikopter, tank, top ve diğer silahlar gibi havan sistemlerini de aktif kullanıyor.

AA ekibi, Zaporijya bölgesindeki cephe hattına ulaştı

Ukrayna'da süren savaşla ilgili gelişmeleri yerinde takip eden AA ekibi, Ukrayna ordusu temsilcilerinin yardımıyla Zaporijya cephe hattına ulaştı.

Söz konusu bölgede Ukrayna ordusunun bu yıl düzenlediği karşı saldırı sırasında ilerleme kaydettiği noktada haber çalışması yapan ekip, Ukraynalı havan bataryalarının savaş faaliyetlerini görüntüledi.

İki ordu arasında yaşanan sıcak çatışmalar nedeniyle yanan veya patlamış araçların da görüldüğü bölgede savaşın ağır izlerine rastlanıyor.

Keşif ve saldırı dronlarının da aktif kullanıldığı cephe hattında ağırlıklı olarak topçu sistemlerinin atış sesleri duyuluyor.

Cephe hattında konuşlu havan bataryalarının etkili şekilde kamufle edilmiş olması dikkati çekiyor.

Olası dron saldırılarının önlenmesi için ancak gece veya sabaha karşı girmenin mümkün olduğu cephe hattında görev yapan askerler, son derece dikkatli davranmaya çalışıyor.

Çatışmaların sürdüğü Zaporijya cephe hattında görevli Ukraynalı havan birlikleri, cephedeki piyadelere destek amacıyla atışlar yapıyor.

Rus mevzileri istikametinde yaklaşık iki kilometrelik menzilde atış yapan havan bataryasının komutanı "Riki" kod adlı asker, AA muhabirine, cephedeki faaliyetlerini anlattı.

Ukrayna ordusunun 65. Mekanize Tugayında görevli 28 yaşındaki Riki, "Rusya'nın bize karşı başlattığı topyekun saldırıları püskürtüyoruz. Mevzilerimizi koruyoruz ve piyadelerimizin ilerlemesine destek sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Riki, "Biz piyadelerimizi koruyoruz, onlar da bizi koruyor." ifadesini kullanarak, cephedeki herkesin koordineli şekilde görev yaptığına dikkati çekti.

Ekibinin, İtalya'da üretilen 120 milimetrelik "MOD-63" tipi havanları kullandığını kaydeden Riki, bu silahla en çok 7 kilometre uzaklıktaki hedefi vurmanın mümkün olduğunu belirtti.

Bu silahın çalışması için en az 3 veya 4 kişilik ekibe ihtiyaç olduğunu anlatan Riki, "Gece gündüz atışlar yapıyoruz." dedi.

"Havanla tanklara da atış yapıyoruz"

Aynı tugaydaki havan birliklerinden sorumlu "Yupiter" kod adlı yüzbaşı, Zaporijya cephesindeki durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

Havanların çok yoğun kullanılması nedeniyle bu silahların mermilerinin azaldığına dikkati çeken 36 yaşındaki Yupiter, havan mermisi konusunda yardım beklediklerini söyledi.

Havanlarla genelde ön cephedeki Rus askeri noktalarına atışlar yapıldığını kaydeden Yupiter, "Biz genelde düşman piyadelerine yönelik atış gerçekleştiriyoruz ama kısa bir süre önce bize saldırmaya çalışan bir tankı da vurduk." dedi.

Kullandıkları İtalyan havanlarının oldukça etkili olduğunu belirten Yupiter, "MOD-63 havanı, taşımak için çok uygun bir silah. Bugün yaklaşık 1900 metre uzaklıktaki hedefe atış yaptık." diye konuştu.

Zaporijya cephesinde Rus ordusunun askeri hareketliliği arttı

Yupiter, görev yaptıkları Zaporijya cephesinde son dönemlerde Rus ordusunun askeri hareketliliğinin arttığını anlattı.

Zaporijya cephe hattında ilerlemek için mücadele verdiklerini belirten Yupiter, cephedeki Rus piyadeleri ve zırhlı araç sayısının artmaya başladığını bildirdi.

Cephedeki haber çalışmaları kapsamında havan birliklerine bilgi sağlayan keşif dron ekiplerinin faaliyetleri de görüntülendi.