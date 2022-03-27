Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3) - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Demirören Haber Ajansı - Semih Ersözler - Güncel
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OYUNCAK AYISINI BİR AN OLSUN BIRAKMADIUkrayna'dan Antalya'ya gelen yetim çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı.

ANTALYA (DHA) - OYUNCAK AYISINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen yetim çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı. Kafilede  yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, havalimanından otobüse gidene kadar elindeki oyuncak ayısını bir an olsun bırakmadı. Çocuk otobüse bindikten sonra da oyuncağını sıkı sıkı tutu.

YANINDAN AYRILMADI

Gelen çocukları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün psikososyal destek personeli karşıladı. Çocuklar arasında bulunan down sendromlu bir kız çocuğu da yürürken elini tuttuğu personelin yanından ayrılmadı. Çocukların kalacağı otel ise güvenlik nedeniyle açıklanmadı.


Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Ukrayna, Antalya, Güncel, Haberler

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