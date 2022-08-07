Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı - Haberler

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Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı

Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisindeki denetimleri başladı.

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Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisindeki denetimleri başladı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

"Rojen" ve "Osprey S" isimli gemilerdeki denetimlerini tamamlayan heyet, buradan "Polarnet" adlı gemiye geçerek saat 12.35 sıralarında denetimlerine başladı.

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

Geminin, denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam ederek, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.

AA / İrem Demir - Güncel

Birleşmiş Milletler Rusya Federasyonu Türkiye Ukrayna Güncel Haberler

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