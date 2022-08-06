Ukrayna'dan gelen Navıstar isimli tahıl gemisindeki denetimden fotoğraflar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan gelen Navıstar isimli tahıl gemisindeki denetimden fotoğraflar

Ukrayna'dan gelen Navıstar isimli tahıl gemisindeki denetimden fotoğraflar

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı Navıstar isimli gemide denetim başladı.

 - Güncelleme:

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı Navıstar isimli gemide denetim başladı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim başladı.

(LAR)


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Ukrayna Panama Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title