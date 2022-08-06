Ukrayna'dan gelen Navıstar isimli tahıl gemisindeki denetimden fotoğraflar TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı Navıstar isimli gemide denetim başladı. TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı Navıstar isimli gemide denetim başladı. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim başladı. (LAR) Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Ukrayna Panama Güncel Haberler

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