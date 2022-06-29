Ukrayna'dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi - Haberler

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Ukrayna'dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Ukrayna'dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

UKRAYNA'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, Rusya'dan yüklenen demir cevheriyle Zonguldak Limanı'na geldi.

UKRAYNA'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, Rusya'dan yüklenen demir cevheriyle Zonguldak Limanı'na geldi.

Türkiye'nin yürüttüğü 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle Ukrayna'da Mariupol'de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli gemi 21 Haziran günü güvenli koridordan geçerek Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştı. 142 metre boyunda 18 metre genişliğindeki gemi, 14 Rus personeliyle birlikte demir cevheri yüklenerek Türkiye'ye hareket etti.

DEMİR ÇELİK SANAYİNE HAMMADDE

Ukrayna'da 13 Şubat'ta mahsur kaldıktan sonra Rusya'ya giderek 8 bin 154 ton demir cevheri yüklenen gemi, dün Zonguldak Limanı'na ulaştı. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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