Ukrayna'da Savaşın Devam Ettiği Kupyansk Şehrinde Siviller Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı ön cephe hattı yakınlarındaki Kupyansk şehrinde siviller, saldırılar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Kupyansk bölgesi sakinleri, her gün saldırı tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı ön cephe hattı yakınlarındaki Kupyansk şehrinde siviller, saldırılar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bağlı Kupyansk şehriyle çevresindeki köy ve kasabalar, savaşın ağır izlerini taşıyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Kupyansk bölgesi sakinleri, her gün saldırı tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Rus ordusunun son aylarda giderek artırdığı saldırılara rağmen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolünde kalan şehirdeki siviller, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Savaşın başında Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen, daha sonra Ruslardan geri alınan şehirde sık sık patlama sesleri duyuluyor.

Ön cephe hattına sadece 7-8 kilometre uzaklıkta yer alan Kupyansk'ta, şehrin altyapısının ağır hasar aldığı görüldü.

Rus ordusu eylülden itibaren saldırılarını artırdı

Kupyansk Şehri Askeri İdaresi Başkanı Andriy Besedin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus ordusunu şehre yoğun saldırılar düzenlemekle suçlayarak "Burada askerler yok, siviller yaşıyor. Sadece sivilleri değil, altyapıyı da yok ediyorlar." dedi.

Söz konusu saldırılar sonucu sivillerin öldüğüne veya yaralandığına dikkati çeken Besedin, "Maalesef bombardımanlar daha yoğun bir hale geldi." diye konuştu.

Besedin; Avdiyivka, Bahmut ve diğer yerler gibi Kupyansk cephe hattında da yoğun çatışmaların yaşandığını aktararak "Eylül ayından itibaren taarruzun yoğunluğu arttı. (Rus ordusu) Sürekli baskı yapmaya çalışıyorlar. Ağır kayıplar veriyorlar ama durmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Şehirde yaklaşık 5 bin 500 sivil kaldı

Besedin, Kupyansk'ta savaş başlamadan önce 27 bin insanın yaşadığını, aralarında 250'ye yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 500 sivilin kaldığını kaydetti.

Saldırılar altındaki bölgeden insanların tahliye sürecinin devam ettiği bilgisini paylaşan Besedin, "İnsanlara sürekli tahliye çağrısında bulunuyoruz. Bunun için gereken her türlü imkan mevcut." dedi.

Şehirdeki kritik altyapıları ve belediye hizmetlerinin tüm zorluklara rağmen çalıştığına dikkati çeken Besedin, "Son derece zor ama toplumun yaşamını güvence altına almak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge, mayın ve patlamamış mühimmattan temizleniyor

Rus ordusunun Harkiv bölgesinde bıraktığı mayın, füze, mermi ve patlamamış diğer mühimmat da siviller için bir diğer tehdit...

Kupyansk bölgesinde görevli Ukrayna ordusu yetkilileri, mayın ve mühimmat temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik yetkilileri, öncelikle sivillerin yaşadığı yerlerdeki mühimmatı tespit edip sonrasında imha ediyor.

Kupyansk şehrine yakın bir noktada, bölgede topladıkları mühimmat "deposu" olarak kullandıkları yerde AA muhabirine konuşan Ukraynalı askerler, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Orduda "Yaşer" kod adıyla görev yapan asker, Rus askerlerinin Harkiv bölgesine büyük miktarda mayın ve patlamamış mühimmat bıraktığını kaydetti.

Kupyansk şehri ve yakındaki köyleri bunlardan temizlemeye devam ettiklerini aktaran Yaşer, kış olmasına rağmen aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Yaşer aynı zamanda, Rus ordusunun ilerlemesini engellemek için de ön cephe hattında mayın ve beton bariyer döşeme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Saldırı altındaki yerlerden sivillerin tahliyesi sürüyor

Öte yandan, Ukrayna'da cephe hattındaki diğer şehir ve yerleşim yerleri gibi Kupyansk şehri ve ona bağlı kasabalardan sivillerin güvenli bölgelere tahliye süreci devam ediyor.

AA ekibi, Ukrayna'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerince Kupyansk bölgesinde gerçekleşen sivil tahliyesi çalışmalarını görüntüledi.

ICRC ekipleri yaşlı, hasta, yardıma muhtaç ve güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen tüm insanlara ulaşarak onları daha güvenli şehirlere götürüyor.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan siviller, komşuları ve yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamıyor.

Bölgedeki sivil tahliyesi süreci, saldırı tehlikesi altında gerçekleştiriliyor.