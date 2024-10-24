TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. Tusaş'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Durumları oldukça iyi, gerçekten motivasyonları yerinde. Kısa sürede çalışmaya, üretmeye hazırlar. Terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz. Hedeflerini yerine getirmelerini engelleyeceğiz. Her zaman devletimizin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Yaralılarımıza tekrar yüce Rabb'imden acil şifalar diyorum" diye konuştu.

BAŞHEKİM İNAN: BİR TANE HASTAMIZIN DURUMU KRİTİK

Yaralıların durumlarının sorulması üzerine Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Osman İnan, "Hasta sayımız sekizdi. İki tane hastamız taburcu edildi çok şükür. Bir tane hastamızın durumu kritik şekilde takibe de başlamıştık. Genel durum stabil olmakla birlikte kritik durumumuz devam ediyor. Diğer hastalarımız kısa sürede taburculuk aşamasına geldiler. Takiplere devam ediyoruz" dedi.

BAKAN KACIR: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin hepsi giderek hızla iyileşiyorlar ve inşallah yakında yeniden milli savunma sanayimiz için çalışmaya, gayret etmeye, ter dökmeye devam edecekler. Bugün tabii buraya cenaze törenine iştirak ettikten sonra geldik. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizle bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için, tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla 90 binden fazla çalışan yol arkadaşımızla, dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle hasbihal ettik. Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu. Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışma yürütürken böyle saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmaya devam edeceğiz. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DEMİROĞLU: HERHANGİ BİR YILDIRMA POLİTİKASINA BOYUN EĞECEK DEĞİLİZ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için, vatanımızın savunması için kahraman askerimiz gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorsa biz de masalarımız başında, tezgahlarımızda çalışarak kahraman ordumuzu destekleyeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz ve şansımız yok. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. Olaydan etkilenen arkadaşlarımız izinliler. TUSAŞ'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz. Bu düşüncede olan 15 bin arkadaşımız var" dedi.