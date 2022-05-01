TUS'ta 10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı - Haberler

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TUS'ta 10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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TUS'ta 10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 69 hekimin uzmanlık eğitimi almaya hak kazandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 69 hekimin uzmanlık eğitimi almaya hak kazandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 10 bin 69 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021'in ilk döneminde 5 bin 29'du. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Haberler

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