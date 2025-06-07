Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli OECD'ye Örnek Oluyor

6 Nisan 1920

1- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, OECD tarafından üye ülkelere örnek gösteriliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci:

"2023'te bu modelin tasarımını yaptığımız süreçle beraber OECD, bizi yakından takip etmeye ve üye ülkelerine Türkiye'yi bu konuda örnek göstermeye başladı"

"Model ile gelecek neslin tüketen değil üreten nesil olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Tüketmek, yaşam tarzına ve davranışa dönüşüyor ama beceri temelli de becerilerinizi harekete geçirerek yeni şeyler üretmek kaçınılmaz olarak geliyor. Bu farkı, izleme araştırmalarında çok net şekilde görebileceğimizi düşünüyorum"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türksat'tan yapay zeka destekli tarımsal üretim takibi

Bu sistemle, uydu görüntüleri yapay zeka teknolojileriyle analiz edilerek, üretim kesintisiz takip ediliyor ve ekim beyanları analiz ediliyor

Bu teknoloji, ürün rekoltesinin tahmin edilmesine yardımcı olarak, üreticilerin ve ilgili kurumların gelecek planlamalarını daha sağlıklı yapmasına imkan tanıyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Küresel enerji piyasasında geçen yıl 78 yeni LNG sözleşmesi imzalandı

İmzalanan anlaşmalardan 48'i, süresi 5 ile 27 yıl arasında değişen uzun vadeli kontratlar oldu

LNG'ye olan ilgi, Asya'da artan talep, düşük emisyonlu geçiş yakıtı olması, deniz taşımacılığında kullanımın yaygınlaşması ve enerji güvenliği ihtiyacı gibi faktörlerin kesişimiyle artıyor

(Murat Temizer/Ankara)

4- Astronot Atasever, uzay çalışmalarıyla geçen son 1 yılını AA'ya değerlendirdi:

"Uzay alanında, dünya standartlarının üzerine çıkmış bir Türkiye'nin temellerini oluşturacak uzay ekosistemini inşa etmek için çalışıyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Meclis'e "KADES uygulaması erkeklerin kullanımına da açılsın" talebi

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması ile aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılması talepleri dikkati çekti

Komisyona 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023'ten bu yana gelen başvuru sayısı 19 bin 531 olurken, bunda İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti

En çok çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimine ilişkin başvuru yapıldı

(Gazi Nogay/TBMM)

6- Dünyada yapımı süren 3 enerji projesinden 2'si temiz kaynaklı

İnşası devam eden 946 bin 574 megavatlık temiz enerji projeleri arasında 343 bin 192 megavat ile güneş başı çekiyor

Temiz enerji projelerinin yüzde 82,6'sı Asya'da inşa ediliyor

(Zeynep Beyza Kılıç/Ankara)

7- İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 2,4 trilyon lira

Bursa, 3 büyük şehirden sonra en yüksek portföy büyüklüğüne sahip il oldu

Yatırımcı sayısına bakıldığında 3 büyük şehirden sonra 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir takip etti

(Mahmut Çil/İstanbul)

8- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık" ifadesi verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yakalananlardan 114'ü tutuklandı

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, iş insanları Ali Nuhoğlu, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz ve Eyüp Subaşı'nın aralarında bulunduğu 24 şüpheli ise tahliye edildi

(İrem Demir-Zeynep Yeşildal/İstanbul)

9- Meta'nın yürüttüğü dijital okuryazarlık programları 175 bin kişiye ulaştı

Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye:

"Bu programlarda özellikle dezenformasyon, içerik politikaları ve medya okuryazarlığı gibi konulara odaklanıyoruz"

"Gençler artık aynı anda birden fazla platform kullanıyor ve bu yüzden tüm sektörün, içerik standartları ve yerleşik güvenlik önlemleri konusunda ortak bir zeminde buluşması şart"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

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