Türkiye ve Güney Afrika Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek "Artık bu ilişkilerin sadece ekonomik değil, dostluk seviyesine taşınmasının zamanı geldi." dedi.

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Salim, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven temelinde ilerlediğini vurgulayarak "Türkiye ile dost olan ülkeler geleceğe güvenle yürür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Pakistan'la olduğu gibi Güney Afrika için de "daima güvenilir bir ortak" olduğunu belirten Salim, iki ülke arasındaki bağların sadece ticari değil, stratejik ve insani düzeyde de güçlendiğini söyledi.

Salim, Güney Afrika'nın Filistin konusundaki kararlı tutumuna değinerek "Bütün zorluklara rağmen Güney Afrika'nın Filistin konusundaki tavrı bize ne kadar dost bir ülke olduklarını bir kez daha hatırlattı." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika kıtasında birçok ülke için stratejik ortak haline geldiğini belirten Salim, "Tekstilden cam sanayisine, enerjiden madenciliğe, inşaat ve altyapıdan savunma sanayisine kadar geniş bir alanda büyüyen bir süreç izliyoruz. Benzer işbirliklerini Güney Afrika'da da görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salim, Türk firmalarının Güney Afrika'da karşılaştıkları idari ve vergisel zorlukların giderilmesinin iki taraf için de faydalı olacağını ifade ederek "Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir." dedi.

"Türkiye ile ortaklığımız sadece ekonomik değil, kalkınma odaklıdır"

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin stratejik düzeye taşındığını dile getirerek "Türkiye ile ortaklığımız sadece ekonomik değil, kalkınma odaklıdır. Halklarımızı güçlendiren, sanayilerimizi geliştiren ve adil bir refah geleceğini inşa eden bir ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Mashatile, iki ülkenin "doğal ortak" olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin ileri üretim konusundaki uzmanlığı ile Güney Afrika'nın altyapısı ve genç iş gücü Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamında mükemmel bir işbirliği zemini sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Yakın zamanda Ankara'da düzenlenen ilk Güney Afrika-Türkiye Karma Komisyonu toplantısında serbest bölgelerde işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığını hatırlatan Mashatile, bunun iki ülke arasındaki yatırım ve ihracat kanallarını güçlendireceğini söyledi.

Mashatile enerji, savunma, tarım, elektronik ve bilişim alanlarında Türk yatırımlarının artırılabileceğini belirterek Türk iş insanlarını Güney Afrika'daki özel ekonomik bölgelerde ortak üretime davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile, "Güney Afrika'ya yatırım yaparak yalnızca ülkemizde değil, tüm Afrika kıtasında da bir konum elde edebilirsiniz." dedi.

"Güney Afrika olarak Türkiye'yi kilit ortağımız olarak görüyoruz"

Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Angie Motshekga da Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak "Güney Afrika olarak Türkiye'yi kilit ortağımız olarak görüyoruz." dedi.

Motshekga, iki ülkenin savunma, uzay teknolojileri, tarım, tekstil ve imalat gibi alanlarda büyük potansiyel taşıdığını belirtti.

Bakan Motshekga, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, kritik mineraller ve bilişim teknolojileri alanlarındaki Türk yatırımlarının Afrika'nın enerji geçiş sürecinde önemli rol oynayacağını kaydetti.

"Bu ortaklığı tanımlayan şey kararlılığımız ve diyalogdan uygulamaya geçişimizdir." diyen Motshekga, Türkiye ile kurulan işbirliğinin Afrika'nın refahını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getireceğini sözlerine ekledi.