Türkiye ve Bosna Hersek Eğitimde İşbirliği Programı İstanbul'da Düzenlendi

Türkiye ve Bosna Hersek'in eğitim alanında yürüttüğü ortak çalışmalar, İstanbul'da düzenlenen programda ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde "Türkiye-Bosna Hersek Eğitimde İşbirliği Programı" düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen, 24 Nisan'da başlayan ve yarın sona erecek programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ile Celile Eren Ökten, bakanlık bürokratları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in davetiyle Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Durakoviç, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Eğitim ve Kültür Bakanı Zeljka Stojicic ve diğer kanton bakanları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından programda, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki eğitim işbirlikleri, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen "Tercihim Türkçe" ve "Kardeş Okullar" projeleri hakkında sunumlar yapıldı.

İki ülke arasında eğitim alanındaki mevcut ortak çalışmaların ele alındığı programda, mesleki eğitim, öğretmen yetiştirme gibi alanlarda yürütülecek yeni işbirlikleri değerlendirildi, özel eğitim alanında Bosna Hersek ile yakın zamanda başlatılan çalışmaların daha da geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Bosna Hersek heyeti, ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sevgi Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkını da ziyaret etti.