Türkiye ve AB Arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Gerçekleşti

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) kapsamında Brüksel'de Avrupa Komisyonu üyelerinden Valdis Dombrovskis ve Marta Kos ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında YDED kapsamında dün Brüksel'de AB'nin Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis ve Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

AB tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana ilk kez düzenlenen YDED kapsamında AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin değerlendirilmesi ve bu ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yolların ele alınmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişmelerin de konuşulduğu belirtildi. Avrupalı yetkililerin, "'Seçilmiş yetkililer, sivil toplum ve medya mensuplarına yönelik son gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak samimi görüş alışverişinde bulunma ve AB'nin endişelerini dile getirdiği" belirtildi.

AB tarafı, Türkiye'de yaşanan "'Son olayların ardından Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve Komisyon Üyesi Kos tarafından Mart 2025'te yayımlananortak açıklama doğrultusunda en yüksek demokratik standart ve uygulamaları hayata geçirmesini beklendiğini vurguladığını" ifade etti.

YDED'in ardından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzey Ekonomik Diyalog (HLED), 3 Nisan 2025 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Avrupa Birliği adına Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis, Genişleme ve Doğu Komşuluğundan Sorumlu Komiser Marta Kos ve Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eş başkanlık etti.

HLED, AB-Türkiye ekonomik ve finansal ilişkilerini güçlendirmeye yönelik karşılıklı bir taahhüdü temsil etmektedir. Bu toplantı, 2023 Kasım ayında yayımlanan AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticaret ilişkilerinin durumuna dair Ortak İletişim'de belirtilen önerilerin uygulanması çerçevesinde, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde atılan bir adımdır. Türkiye, bir aday ülke ve AB'nin önemli bir ortağıdır. Zorlu bir jeopolitik ortamda, AB-Türkiye ilişkileri, hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya özgürlüğü ve insan hakları gibi değerlere dayalı olmalı, bu değerler aynı zamanda ekonomik güveni sürdürmede ve iş ortamını kolaylaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu yönde samimi bir katılım, temel öneme sahiptir.

Hükümetler arası oturumda taraflar, zorlu ve son derece belirsiz bir küresel görünüm içinde, Türkiye ve AB'deki son ekonomik politika gelişmeleri ve beklentilerini gözden geçirdi. Ayrıca, AB'nin rekabetçiliği güçlendirmeye yönelik son girişimlerini ve Türkiye'nin verimliliği artırmayı ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan yapısal reformları ilerletmek için attığı adımları, Türkiye'nin Ekonomik Reform Programı (2025-2027) çerçevesinde tartıştılar. Her iki taraf, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesinin ve AB ile uluslararası finansal kurumların artan katılımının önemini vurguladı. HLED, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın katılımıyla fayda sağladı ve tüm taraflar, Uluslararası Finansal Kurumların (IFK) rekabetçiliği, ekonomik sürdürülebilirliği ve uyumu artırmaya yönelik çalışmalarının önemini vurguladı. Taraflar, IFK'ların AB ve Türkiye'nin politika öncelikleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri müdahalelerin koordinasyonu ve tamamlayıcılığının, maksimum ek değer ve ilave fayda sağlamak açısından önemini belirttiler.

HLED'nin önemli bir unsuru olan AB-Türkiye İş Dünyası B2B toplantısı, AB ve Türk iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Yatırım Platformu'na katılan IFK temsilcileri ve ulusal teşvik bankaları temsilcilerini bir araya getirdi. İş forumunda, AB-Türkiye ekonomik, finansal ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirme yolları tartışıldı ve özellikle rekabetçiliğin güçlendirilmesi ile KOBİ'lerin uzun vadeli finansmana erişiminin iyileştirilmesine odaklanıldı.

Taraflar, düzenli, açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye, ortak zorlukları belirlemeye ve çözmeye olan bağlılıklarını yineleyerek, önemli ekonomik alanlarda işbirliğine devam etme kararı aldılar. Bu doğrultuda, gelecek yıl Türkiye'de bir araya gelme kararı alındı."