Murat Kurum, Berlin'de İklim Diplomasisi Trafiği Yürüttü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu kapsamında Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Birleşmiş Milletler'den üst düzey isimlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmelerde Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattıklarını ve küresel iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Federal Hükümeti Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Birleşik Krallık Enerji, Güvenlik ve Net Sıfır Bakanlığı İklim Bakanı Katie White, Japonya Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Shigeharu Aoyama ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmelerin Berlin'de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, temaslarda Türkiye'nin iklim politikaları ve uluslararası iş birliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

