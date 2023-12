Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi "Kadına Sağlık" yayında

PWN İstanbul ve Awen for US işbirliğiyle, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYVKL) Gelişim Programı'ndan mezun ve PWN İstanbul gönüllüsü bir ekip, kadın sağlığı okuryazarlığını artırmak için 18 kadın uzman ile 18 bölümden oluşan "Kadına Sağlık" adıyla podcast projesi hazırladı.

Professional Women's Network İstanbul'dan (PWN İstanbul) yapılan açıklamaya göre, PWN İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği, UN SDSN Türkiye ve Awen for US desteğiyle gerçekleştirilen "Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı" mezunları, "Kadına Sağlık" podcast projesi başlattı.

Her bölümünde farklı bir konunun ele alındığı podcast serisi, kadın sağlığına dair geniş bir yelpazede bilgi sunuyor ve kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. "Kadına Sağlık" podcast serisi, "Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür" misyonuyla, sağlıklı yaşamdan, infertiliteye; depresyondan, meme kanserine kadar birçok önemli konuda uzman gönüllü kadın konuşmacılarla derinlemesine söyleşilere yer veriliyor.

Proje "Kadına sağlık, yarınlar aydınlık" sloganı ile yola çıktı

Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye'de sağlık alanında ilk kez bu kadar fazla firmayı toplumsal fayda için bir araya getiren, tüm kadın konuşmacıların gönüllü olarak yer aldıkları, Türkiye'nin en kapsamlı ilk kadın sağlığı podcast serisi "Kadına Sağlık", bugün ilk bölümüyle Spotify, Youtube ve Apple podcast'te yayına başlayacak ve 15 Şubat 2024'e kadar her salı ve perşembe kanallara yüklenecek.

"Kadına sağlık, yarınlar aydınlık" sloganıyla yola çıkan "Kadına Sağlık" podcast serisi, her bölümde kadın sağlığı ile ilgili farklı bir konuyu alanında uzman kadın sağlık profesyonelleri ile ele alıyor. 18 bölümden oluşan podcast projesi ile kadınların sağlık okuryazarlığını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amaçlanıyor.

"Mezunlarımızı destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen program paydaşlarından PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Bozkurt Özcan, PWN'nin, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek misyonuyla kurulmuş global bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatarak, "Buradan hareketle, sağlık endüstrisinde yer alan kadın çalışanların, günün liderlik becerileri ile donanmaları, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetişim nosyonuna sahip olmalarını amaçlayan, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Programı'nı 2021 yılında başlattık. Programdan mezun kadın liderlerimizin gelişimine tanıklık etmek, onların yer aldığı projeleri koşulsuz desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı liderlik için önce sağlık"

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Sevda Solak da kadınların iş hayatındaki başarısında ve liderlik süreçlerinde fiziksel, psikolojik ve duygusal sağlıklarının önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı. Solak, şunları kaydetti:

"İleriyi düşünen, dönüştüren, dirençli, yenilikçi, şefkatli, çevik, kararlı ve empatik olması beklenen kadın liderlerin yalnızca bilgi ve uzmanlıkları ile organizasyonlarını ve endüstrilerini şekillendirmeleri değil, aynı zamanda kalplere ve zihinlere de ilham verebilmeleri gerekiyor. Bunun için de sağlıklı ve zinde olmaları çok önemli. Kadınların sağlık sorunlarını kapsayıcı bir şekilde ele alan, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Programı'nın ilk somut projesi olan 'Kadına Sağlık' podcast projesini koşulsuz desteklemekten ve gönüllü mezunlarımızın programdaki kazanımlarıyla çıktıkları bu ilham verici yolculuğa eşlik etmekten gurur duyuyoruz."

"Toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlık öncelikli"

"Kadına Sağlık" Podcast serisinin paydaşlarından olan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için kurulan sosyal girişim Awen for US'ın kurucusu Dr. Aylin Löle, "Araştırmalar gösteriyor ki toplumsal cinsiyetin hakim olduğu toplumlarda geleneksel olarak kadın sağlığı hizmetlerinde 'bütüncül' bir yaklaşım yerine, doğurganlık dönemine odaklanmış 'geleneksel' yaklaşım söz konusu. Ancak, geleneksel yaklaşımın tersine, kadın sağlığının yalnızca üremeye/doğurganlığa ilişkin sağlık olmayıp, bundan çok daha fazla olduğunun kavranması toplumsal cinsiyet eşitliğinin konusunu oluşturuyor. Evde, dilde ve işte olmak üzere hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan Awen for US olarak kadın sağlığına ilişkin önemli konuları uzman kadın sağlık profesyonelleri tarafından yalın ama kapsamlı bir şekilde ele alan, gönüllülük esaslı bu projenin destekçisi olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"35 farklı şirketin genel müdürü elini taşın altına koydu"

Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı'nın yaratıcılarından ve aynı zamanda PWN Danışma Kurulu Üyesi Güldem Berkman ise bundan 3 yıl önce PWN İstanbul ve ilaç sektöründen, 5 kadın bir araya gelerek sağlık sektöründe kadın lider sayısını artırmak için bir hayal kurduklarını belirtti. Berkman, "Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Awen for US'ın yöneticileri yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden kıymetli hocalarımız da 'Biz de varız!' dediler. İlaç ve sağlık sektöründen ulusal ve uluslararası 35 farklı şirketin genel müdürleri koşarak, tam gönüllülükle elini taşın altına koydu, bilgi ve birikimlerini yeni kadın liderleri desteklemek için paylaştı. Bugün geldiğimiz noktada 3. dönemine başladığımız, 50 mezunu olan kocaman bir kadın lider yetenek havuzu oluşturduk. Hep birlikte kadın liderler için sürdürülebilir fayda yaratmak öncelikli hedefimiz. Bu programın ilk meyvesi "Kadına Sağlık" Podcast Projesi'ni heyecanla ve mutlulukla takip ediyorum. Mezunlarımızın böylesi geniş etki alanına hitap eden bir projeye imza atmaları hayalimizin 'mümkün' olduğunun en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal fayda için güç birliği şart"

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Beril Koparal Ergün de toplumu ilgilendiren konularda birlikte hareket edebiliyor olmanın gerekli olduğunu belirterek, "İşte "Kadına Sağlık" projesi de gücünü bu birlikte hareket edebiliyor olmaktan alıyor. 'Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler' programında ilk iki dönem mezunları bir araya gelerek hayata geçirdikleri 'Kadına Sağlık' podcast ilk kez bu kadar fazla firmayı toplumsal fayda için bir araya getiren, tüm kadın konuşmacıların gönüllü olarak yer aldıkları, Türkiye'nin en kapsamlı ilk kadın sağlığı podcast serisidir." bilgisini verdi.

Projenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlendi

"Kadına Sağlık" Podcast Projesi'nin sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstleniyor. Kopan, konuklarıyla birlikte dinleyicilere sağlık konularında rehberlik ediyor. Kopan da projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "'Bilgi kadını güçlendirir; kadın toplumu dönüştürür' misyonu ile hayata geçirilen 'Kadına Sağlık' podcast serisi, Cumhuriyetimizin 100. yılında projeye katkı sağlayan tüm gönüllülerin Türkiye'deki kadınlara armağanıdır." ifadelerini kullandı.