Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sahil bölgesinde yaptığı ziyaretlerde hasat çalışmaları yakında başlayacak olan ıhlamur çiçeği toplayıcıları ile bir araya geldi. Hasat öncesi yapılan hazırlıkları ve beklentileri görüşen Özkan, "Yağışlı geçen günler, hasadı geçen yıllara göre geciktirdi. Toplayıcıların beklentisi de yüksek. Hayırlı bir hasat olsun" dedi.

Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat için gün sayılıyor

BURSA Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sahil bölgesinde yaptığı ziyaretlerde hasat çalışmaları yakında başlayacak olan ıhlamur çiçeği toplayıcıları ile bir araya geldi. Hasat öncesi yapılan hazırlıkları ve beklentileri görüşen Özkan, "Yağışlı geçen günler, hasadı geçen yıllara göre geciktirdi. Toplayıcıların beklentisi de yüksek. Hayırlı bir hasat olsun" dedi.

Ali Özkan bu çerçevede, Karacabey'in sahil bölgesindeki mahallerinden olan Bayramdere'de Yok ailesini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, yağışlardan dolayı geciken ıhlamur hasadını değerlendiren Özkan, aile üyelerinden hazırlıklar ve hasatla ilgili bilgiler aldı.

Bereketli bir sezon diliyoruz

Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Güzellikler şehri Karacabey'imizde Bayramdere Mahallemizdeyiz. Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahip yerleşim birimi. Vatandaşlarımız ıhlamur hasadı için hazırlık yapmaktalar. Biz de onları ziyaret ettik. Bereketli hayırlı bir sezon diliyoruz. Bildiniz gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi yağışlar gecikti, ötelendi. ve şu anda da neredeyse dinmiyor, aşırı yağış var. Bu sebeple de birçok ürünün hasadı geciktiği gibi ıhlamur sezonu da geç kaldı. Ihlamur meşakkatli bir iş. Metrelerce yükseklikte ağaca çıkıyorlar. Bazen kötü kazalar, hatta ölümle sonuçlanan kazalar olabiliyor. O yüzden riskli ve zor bir iş. Güzel bir ürün, sağlıklı bir ürün. ve en kaliteli bir şekilde bizim Karacabey'imizin ıhlamur ormanlarında yetişiyor ve pazara arz ediliyor. İşte bu yağışların yoğunluğu ve geçe kalması da ıhlamurla ilgili bir belirsizlik ortaya koydu. Üreticilerle yaptığımız sohbetlere göre piyasaya arz edilecek ürün miktarı azalacak ve bu durumda da fiyatların yüksek olması söz konusu olacak. Biz hayırlısı olsun diyoruz. Üreticilerimize, hasat yapan vatandaşlarımıza, kazasız ve belasız, hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Bütün bu ıhlamurları tüketecek vatandaşlarımıza da sağlıklı bir ömür niyaz ediyoruz" dedi.

Ziyarette Ali Hikmet Yok da hasatta kullandıkları malzemeleri Başkan Özkan'a anlatarak, çalışmalarını detaylı anlattı. Ali Hikmet Yok yaptığı açıklamada, "Sabah yemek yemeden gidiyoruz. Kahvaltımızı orda yapıyoruz. Çok yağmur yağdığı için ıhlamurda verim düşebilir ama kaliteden ödün vermez. Havaların soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle henüz ıhlamura başlayamadık" dedi.

Hasatta kadınlar da aktif rol alıyor

Emine Yok ise hasatta kadınların da aktif rol aldığı belirterek, "Hasat zaten sıcakta olmuyor. O yüzden sabah çok erken gidiyoruz. Kahvaltılığımızı alıyoruz. Eşim ağaca çıkınca, ben de altta ateş yakıyorum. Sonra ıhlamur topluyoruz. Tüm aile olarak üretime katkı sağlıyoruz" dedi.

Evin tek oğlu olan üniversite öğrencisi Hikmet Can Yok ise, "Ihlamur zamanı köyde evlerin çatıları ıhlamur dolar. Oralarda kuruturuz. Üniversite öğrencisiyim normalde. Yazları geldiğimde ıhlamur hasadına ailemle katılıyorum. Babam ağaca çıkar, yukardan dalları keser. Aşağıda annemle biz yere düşen dallardan çiçekleri toplarız. Tüm ailenin görev dağılımı farklıdır. Böylece hem aile ekonomisine yardım ediyorum bende hem de öğrenci harçlığımı da çıkarmış oluyorum" şeklinde konuştu.

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