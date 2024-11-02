Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında '81 İlde 81 Orman Projesi' Başladı

Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi"nin ilk dikim töreni Samsun'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi, birçok canlıya yaşam alanı sunmayı hedefleyen, İş Bankasının 100. yılında ikincisi düzenlenen "81 İlde 81 Orman Projesi"nde ilk fidanlar Samsun'da toprakla buluşturuldu.

Bu kapsamda İlkadım ilçesinde 7 hektarlık alana 10 bin fidan dikildi. 2008-2012 yıllarında gerçekleştirilen projenin ilk aşamasında ise Atakum ilçesi Karaoyumca Mahallesi'nde 11 bin fidan dikimi yapılmıştı.

Bitki örtüsü ve canlı türlerinin artması, daha fazla karbon tutulması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanan 81 İlde 81 Orman Projesi ile Türkiye genelinde 2,2 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, İş Bankası olarak 2008-2012 yıllarındaki proje kapsamında ülke genelinde 1500 dekar alanda 2 milyon 205 bin fidan diktiklerini söyledi.

Yeniden 81 İlde 81 Orman Projesi'ne bu yıl Samsun'dan başladıklarını aktaran Aran, şöyle devam etti:

"Atatürk vizyonuyla Türkiye ikinci yüzyılda nasıl kalkınır, neleri farklı yapar, bunları araştırırken kendimizi hep şu soruyla karşı karşıya buluyoruz. Atatürk yaşasaydı bu yıl hangi projeleri yapardı? Atatürk yaşasaydı hangi projelere önem verirdi? Türkiye'de, dünyada bugün yaşanan sorunlara nasıl çözümler getirirdi? Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin olduğu gibi bankamızın da kurucusu. Bunları düşünürken, şu anı aklımıza geliyor. Ankara'da belediye başkanı, bütçesini Atatürk'e sunuyor. Atatürk bütçe kalemlerine bakıyor. 'Ankara'yı ağaçlandırma kalemi göremedim. Onu başka bir yere mi yazdınız?' diyor. Belediye başkanı çok mahcup oluyor. Bütçede ağaçlandırma için kalem ayırmamış. 'Onu ayrıca sunacağız paşam size. O ayrı bir çalışma olduğu için onu şimdi bunun içerisine koymadık.' diyor. Hemen dönüp ağaçlandırma için olan projeyi yapıyor ve bütçesini de talep ediyor. Dolayısıyla bir ilin kalkınması için gerekli olan bütçesine bakarken, o bütçenin içinde ağaçlandırma kalemine takılan bir liderimiz var."

"Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir"

Aran, bunun için İş Bankasının 81 İlde 81 Orman Projesi'ni ikinci kez başlattığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, ormansız ve ağaçsız bir toprak vatan değildir, o yüzden vatanımıza sahip çıkıyoruz. Sürdürülebilirlik çok telaffuz edildikçe değerini yitiren bir kavram. Aslında hepimiz, çocuklarımız, bizler için olmazsa olmaz bir konu. Sanayileşme sonrasında gezegenimizi tükettiğimizin farkına henüz varmıyoruz. Çünkü dünya çok büyük ve sanıyoruz ki iklim, toprak, temiz su, bunlar her zaman elimizin altında bulunur, gıda her zaman bulunur ama bunları öylesine kötü kullanıyoruz, tarım ve orman alanlarını sanayi alanlarına çevirme hızımız o kadar yoğun, iklimi bozma, dünyanın dengesini bozma konusundaki ilerleyişimiz o kadar hızlı ki bu büyüklük içinde birey olarak kendi yaşamımızda fark edemediğimiz sona aslında çok hızlı, emin ve kararlı şekilde gidiyoruz." diye konuştu.

İş Bankası olarak karbon sıfır bir banka olma konusunda taahhüt verdiklerine dikkati çeken Aran, şunları kaydetti:

"Bu konuda kendi karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Sonrasında da kredi müşterilerimizle, tedarikçilerimizle beraber bunu sıfırlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da diktiğimiz ormanlarla belki ileride gündeme girecek olan karbon yutak alanlarıyla bu projeleri iki yönlü olarak devam ettirme niyetindeyiz. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde, büyük resmin gidişatına belki tesir edemeyiz ama en azından biz, çocuklarımız bize sorduğunda, 'Siz bunun için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz?' dediğinde, çocuklarımıza verecek cevabımız olur. Kafamızı dik tutabiliriz."

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise 2008-2012 yılları arasında yapılan projenin yüzde 84 başarı ile tamamlandığını dile getirerek, "İki çok büyük krizle karşı karşıyayız. Birincisi iklim krizi, diğeri biyoçeşitlilik kaybı. Bu iki konuda çok negatife doğru gidiyoruz. Eğer bir şeyler yapabileceksek, yapabilecek son nesil biziz. Bizden sonraki nesillerin bu fırsatı da olamayacak ne yazık ki bu gidişle. Onun için bu projeleri çok değerli buluyorum." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin her karışını ağaçlandırmak için çalıştığına işaret ederek, "Ülke ormanlarını artırmak için Orman Genel Müdürlüğümüz lokomotif görevi yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemiz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci sıradadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar, öğrencilerin yardımıyla dikilmeye başlandı.