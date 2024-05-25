Türkiye ile Hollanda arasında ortak konser düzenlenecek

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/GÖKHAN ÇELİKER - Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti Tiyatrosu'nda iki ülkenin yarın düzenleyeceği ortak konsere ilişkin, "Bu iyi bir ortak olduğumuzu gösterir, çünkü sadece birlikte iş yapmıyoruz, sadece politik alanda birlikte çalışmıyoruz, aynı zamanda birlikte müzik de yapıyoruz." dedi.

Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla, Hollanda'daki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in üyelerinin Denizli'de düzenleyeceği konser öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu konserin düzenlenmesinden büyük gurur duyduklarını, bunun dostluk yılı boyunca sergileyecekleri pek çok etkinlikten biri olduğunu aktaran Wijnands, konserin gece aydınlatılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğa değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Wijnands, dostluklarının bu konserle kutlanacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Wijnands, ülkesinin ve Türkiye'nin "ortaklık" ilişkisine değinerek, müzik gibi alanlarda da projeler yapıldığına işaret etti.

Büyükelçi Wijnands, iki ülkenin orkestralarının özel bir yılda bir araya gelmesine ilişkin, "Bu iyi bir ortak olduğumuzu gösterir, çünkü sadece birlikte iş yapmıyoruz, sadece politik alanda birlikte çalışmıyoruz, aynı zamanda birlikte müzik de yapıyoruz." diye konuştu.

Bunun yanı sıra, çocuklara yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Wijnands, Hollandalı yazar Annie M.G.Schmidt'in çocuk kitaplarının Türkçeye çevrildiğini belirtti.

Bu yıl içinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin "yeniden yapılanması" ile ilgili faaliyetlerde bulunulacağını aktaran Wijnands, Hollanda'dan öğrencileri, yeniden yapılanma sürecine yönelik çözümler üzerinde çalışmak amacıyla Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi.

İkili ilişkiler

Ülkesinin Türkiye ile 400 yılı aşkın süredir diplomatik bağları olduğunun altını çizen Wijnands, iki ülke arasında büyük bir dostluk ve ortaklık olduğuna işaret etti.

Wijnands, Türkiye'nin aynı zamanda Hollanda'nın NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak, bunun önemini vurguladı.

Ticari ilişkilere de değinen Wijnands, Türkiye-Hollanda ticaret hacminin arttığını vurguladı. Wijnands, "Hollanda, doğrudan yabancı yatırımcı olmaktan gurur duyuyor. Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı firmanın temsilciliğini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Wijnands, Hollanda'da çok büyük ve başarılı bir Türk toplumu olduğunu da ifade etti.

1960'lı yıllardan itibaren Hollanda'ya göç eden Türklerin çocuklarının şu an ülkesinden Türkiye'ye yatırım yapan başarılı girişimciler olduğunu söyleyen Wijnands, 1924'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kraliyeti Arasında Muhadenet Muahedenamesi (Dostluk Anlaşması)"nin önemine dikkati çekti.

Orkestra Akademik Başkent'in Orkestra Şefi Orhun Orhon ise Denizli'de düzenlenecek konseri "tarihi" olarak nitelendirerek, konserde iki ülke dostluğunun kutlanacağının altını çizdi.

İspanyol keman sanatçısı Anna Albero, konser için çok heyecanlı olduklarını kaydederek, konserlerin ve müziğin insanları bir araya getirdiğini anlattı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de vakıf olarak konserde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de ve Denizli'de birçok sanat etkinliğini düzenleyen Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile Başkent Üniversitesinin destek verdiği konsere Pamukkale Filarmoni Derneği, Locksbridge Management organizasyonuyla ev sahipliği yapacak.