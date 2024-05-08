Türkiye ile Hollanda arasında dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye ile Hollanda arasında 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü kapsamında Rotterdam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki etkinlik, Türkiye'nin Başkonsolosluğu ve Klaket Prodüksiyon ortaklığında gerçekleştirildi.

Çocukların hazırladığı halk oyunlarının, koro gruplarının ve gösterilerin sunulduğu etkinlikte, illüzyon sanatçısı Kubilay Tunçer de sihirbazlık gösterisi yaptı.

Etkinlikte, Rotterdam Başkonsolosluğunca 21 Mart-22 Nisan'da düzenlenen "Türkiye-Hollanda Dostluğu" temalı resim yarışmasının sonuçları da açıklandı.

7 ila 13 yaş arası çocukların çizdiği resimler arasından 9 yaşındaki Defne Peker, iki ülke arasındaki dostluğu anlatan resmi ile yarışmanın birincisi oldu.

Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Hollanda ve Türkiye arasındaki dostluğun 100. yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan etkinliklerini bir ay boyunca farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kutladıklarını söyledi.

Kısacık şunları kaydetti:

"Demokrasimizi geleceğimizin çocuklarına emanet ettik. Atatürk'ü ve vatan uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Demokrasimizin temsili ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gün cumhuriyetimizin aynı zamanda ilk bayramı çocuklara armağan edildi.

Hollanda bizim bağımsızlığımızı tanıyan ilk Avrupa ülkelerinden biriydi. Buna atfen bir resim yarışması düzenledik ve konusu Türkiye-Hollanda dostluğuydu. Yarışmaya katılan çocukların resimlerini girişte sergiledik."