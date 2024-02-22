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Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı azalırken, boşanan çiftlerin sayısı düştü.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düştü. Ortalama evlenme yaşının 22 yılın zirvesine çıktığı görüldü. İlk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Evli çiftlerin üçte biri 15 yıl evlilikten sonra boşanırken yüzde 33'ü da ilk beş yıl içinde evliliklerini sonlandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI KİLİS'TE

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI İZMİR'DE

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

ÖZBEK GELİNLER, 'YABANCI GELİN' SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

YABANCI DAMATTA, ALMANLAR İLK SIRADA

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

BOŞANMA OLAYLARINNDAN 171 BİN ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Buna göre, yüzde 74,9'unun anneye, yüzde 25,1'inin babaya verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

JY:

2024 YILINDAYIZ EVLENMEK DEMODE OLDU ARTIK INSANLAR TEK PARTNER ILE TUM OMRUNU GECIRMEK ISTEMIYOR YENI MACERALARA ATILMAK YENI ASKLARA YELKEN ACMAK ISTIYOR.

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Aslan:

20 yıl aradan sonra Rusya’dan Türkiye’ye geldim,senin dediğin o partnerleri göremiyorum) İşiniz zor,Allah yardımcınız olsun

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sade vatandaş:

ülkenin demografik yapısı yabancılarla hızla bozuluyor ülke insanları birbiriyle zıtlaşıp,cepheleşip kırk parçaya bölünmüş bozulan ekonominin ağırlaştığı yaşam şartları yüzünden gençler evlenmeye yanaşmıyor yabancılar bol bol çocuk yapıyor bu ülke üzerinde birileri film çeviriyor

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Bir Tonal Bir Nagual:

bu kadar kişi nasıl evleniyor arkadaş. kızlar arada bize de kaptırın gönlünüzü boy desen var, sanat desen var, kültür desen var. sadece ev araba yok işte. kızlar için de önemli olan sadece o zaten. istersen gargamele benze, barzonun teki ol cebin dolu olduktan sonra.

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İbrahim Hilmi:

İslamın güzelliklerini hayatınızda yaşatırsanız, Sevgili Peygamberimizin evlilik hayatını örnek alırsanız bu kadar boşanmalar, kavgalar, huzursuzluklar olmaz vesselam...

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