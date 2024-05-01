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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel film ödül kazandı

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Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 'Son Akşam Yemeği' filmi, İstanbul Kısa Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, The Writer's Journey Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Festival ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"En İyi Yönetmen", "En İyi Kısa Film", "En İyi Tema", "En İyi Animasyon" ve "En İyi Kadın Yönetmen" ödülleri dahil, 21 farklı kategoride düzenlenen festivale, 63 ülkeden yüzlerce film ile başvuru yapıldı.

Açılış konuşmasını Festival Direktörü Setenay Acı'nın yaptığı törene, "Son Akşam Yemeği" filminin yapımcısı A. Selim Tuncer ve yönetmeni Levent Onan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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