Türkevi'ne saldıran şüphelinin köylüleri: "Köyümüzden böyle birinin çıkmış olmasına şaşkınız"

GİRESUN - New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık'ın Giresun'daki köylüleri konuştu. Akbıyık'ın hemşehrileri, köylerinden böyle birisinin çıkmış olmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

New York'taki Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık'ın Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenmişti. İHA'ya konuşan köy sakinleri, olaydan duydukları şaşkınlığı ve tepkilerini dile getirdi. Köy sakinleri, "ABD'deki Türkevi saldırısını haberlerde duymuştuk. Saldırganın Türk olduğunu ve hatta bizim köyden olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Saldırganı her ne kadar tanımıyor olsak da akrabaları bu köyden, kendisinin nüfusu da bizim köye kayıtlıymış. Köyümüzden böyle birisinin çıkması şaşılacak bir durum. Çünkü bizim köy vatanını, milletini seven bir köy ve bugüne kadar bu köyden böyle bir mahcubiyetlik yaşatacak bir olay veya birisi çıkmadı. Hiç böyle bir şey ummazdık. Değil Türkevi nereye olursa olsun yaşanan saldırıyı kınıyoruz. Ancak duyduğumuz kadarıyla bu çocuk ABD'ye daha önce de gidip gelmiş. Bunu yapan ancak bazı FETÖ bağlantıları olan birileridir" dedi.