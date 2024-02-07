Türkçe Dil Kursu Brunei Savunma Bakanlığı Yetkililerine Verilmeye Başlandı

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Brunei Savunma Bakanlığı (MinDef) yetkililerine yönelik Türkçe dil kursu dersleri verilmeye başlandı.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, Brunei Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik Türkçe dil kursunun ilk dersi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, burada yaptığı konuşmada, söz konusu kursun ülkedeki Türkçe kurslarına olan ilginin ve Türkçe kurslarının artan başarısını vurguladığını belirtti.

Büyükelçi Ersoy, "Bu, halkın Türkiye ve onun zengin tarihi ve kültürel mirası hakkında daha fazla bilgi edinme ve tanıma konusundaki artan ilgisini gösteriyor. Bu MinDef ile düzenlediğimiz ilk ders olması nedeniyle Büyükelçiliğimiz açısından da önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkçe dil kurslarına yönelik ilginin ümit verici olduğunu, bunun halklar arası kültürel alışverişi kolaylaştırdığını, karşılıklı anlayışları daha da güçlendirdiğini ve daha derin, anlamlı bağların gelişmesine olanak sağladığını kaydeden Ersoy, "Bu, ikili anlaşmalarımızın meyve ve somut sonuçlar vermesi için verimli bir temel oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Ersoy, bu dil kurslarının iki ülke arasında daha fazla eğitim ve kültür alışverişi için bir basamak olduğuna da işaret etti.

Türkçe dil kursu, YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy tarafından gönüllü olarak verilirken, Brunei Savunma Bakanlığı (MinDef) Brunei'de Türkçe dil kursu verilen 10. kurum oldu.

Öte yandan, dönem sonu değerlendirmesini geçen katılımcılar, YEE'den geniş çapta tanınan bir sertifika da alabilecek.