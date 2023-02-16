Türk Uzmanlar: Çin Ekonomisi, Çkp'nin Politikaları Sayesinde 2023'te Daha da Büyüyecek

Türk uzmanlar, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) politikaları sayesinde Çin ekonomisinin 2023'te daha da büyümesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda Çin ekonomisinin, özellikle bu yılın başında Kovid-19 kontrol önlemlerinin optimize edilmesinin ardından sağlam bir toparlanma dönemine girdiğini belirtti.

Çolakoğlu Bahar Festivali sırasında çok sayıda Çinli'nin Çin içinde ve dışında seyahat ettiğini ve bunun neredeyse tüm sektörlerde patlamaya neden olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü

"Dolayısıyla tüm bu faaliyetler iş dünyasındaki olumlu sirkülasyonu artıracak ve Çin'deki sektörler için daha olumlu gelişmeler olacak."

Çolakoğlu, Çin hükümetinin fabrika üretkenliğini artırma ve yüksek kalitede büyüme çerçevesinde Çin'in sanayisini ve tedarik zincirlerini kalifiye insan kaynağı ile daha dayanıklı ve güvenli hale getirmeye dair sergilediği kararlılığa övgüde bulundu.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü

"Çin, dünya ekonomisinin ana üretim ve imalat üssü olduğu için bu çok olumlu bir işaret. Artık GSYİH büyümesini daha da artırmak için daha katma değerli ve yüksek teknolojili üretim gibi yüksek kaliteye odaklanılıyor. Çin'de daha nitelikli işgücüne sahipler. Dolayısıyla, yüksek kaliteli kalkınmaya ulaşmak için tüm bu planlar devam ediyor."

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Doster ise, ÇKP'nin doğru hedef ve politikalarıyla Çin'in dünya ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini söyledi.

Doster, Çin'in 2022'deki ekonomik başarılarının, hükümetin politikalarının pandemiye rağmen meyve verdiğini kanıtladığını söyledi.

SES 3 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Yani Çin Komünist Partisi'nin hedeflerinin tuttuğunu gösteriyor."

Pandeminin neden olduğu ters rüzgarların ortasında, Çin ekonomisi yıllık yüzde 3 büyüyerek 2022'de 121 trilyon yuanlık (yaklaşık 18 trilyon ABD doları) rekor seviyeye ulaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçtiğimiz günlerde Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüyeceğini öngördü. Bu tahmin, Ekim 2022 tahmininin 0,8 yüzde puan üzerinde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)