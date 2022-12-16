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Türk Uzman: Çin, Küresel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Güçlü Katkı Sağlıyor

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Bir Türk uzman, Çin'in küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasına güçlü bir katkı yaptığını söyledi.

Bir Türk uzman, Çin'in küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasına güçlü bir katkı yaptığını söyledi.

Devam etmekte olan Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik çeşitlilik Konferansı'nın (COP15) başkanlığını yürüten Çin, COP15'in Yunnan eyaletinin Kunming kentinde yapılan birinci aşama toplantısına ev sahipliği yaptı.

COP15'in ikinci aşaması, 7-19 Aralık tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde "Ekolojik Medeniyet: Dünyadaki Tüm Yaşam için Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla devam ediyor.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü

"Ekim 2021'de Kunming'de düzenlenen COP15 konferansının ilk bölümünden sonra, Çin, COP15'in başkanı olarak, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP15) ikinci bölümüne hazırlanıyor. Çin, şimdiye kadar, küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasına güçlü bir katkı yaptı. Kunming konferansı sırasında Çin, bazı özel hedefler ortaya koydu ve biyolojik çeşitliliği finanse etmek ve korumak için yaklaşık 215 milyon ABD doları tutarında bir fon oluşturdu. Koruma, sürdürülebilir kullanım ve fayda paylaşımı, COP15'in hedefleri arasında yer alıyor ancak önümüzde hala bir takım zorluklar var. Biyolojik çeşitlilik hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için finansman gereksinimlerinde hala büyük bir boşluk var. Güney ülkelerinde koruma hedeflerini gerçekleştirmek için Kuzey ülkelerinden daha fazla mali katkı gerekiyor."

COP15 toplantısının, gelecek nesiller için doğayı korumayı amaçlayan 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin kabul edilmesiyle önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Kunming Güncel Haberler

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