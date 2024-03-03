Türk Kızılayı, Gazze'ye 2.700 ton yardım malzemesi gönderiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırılacağını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım götürecek bir geminin daha Kızılay ekiplerince hazırlandığını ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesinin yüklemesinin devam ettiği geminin, Mersin'den hareket ederek Mısır'a ulaşacağını belirten Yılmaz, "Ardından yardım malzemelerimiz tırlarla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak." bilgisini verdi.

Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze için sürecin en başından beri devlet ve AFAD ile birlikte büyük bir yardım operasyonu gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Milletimizin emanetlerini Gazze halkına ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.