Türk Kızılay, Irak'ta Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenledi

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, Erbil'de bir restoranda düzenlenen iftar programına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının 15. günü idrak edilen "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle iftar programını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akkaya, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı olarak, Dünya Yetimler Günü'ndeki iftar programında Erbil'deki 250 yetim çocuk ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ta gıda yardımlarında da bulunuyor. Akkaya, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, ramazan boyunca Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımlarının devam edeceğini kaydetmişti.