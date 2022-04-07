Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türk Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı boyunca 2 ton 800 kilogram kıyma ve kuşbaşı ile 260 bin lira nakdi yardım yapılacak.

Şube Başkanı Alay Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın arınma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Ergin, "Onların da desteği ile 530 ihtiyaç sahibi ailemize kıyma ve kuşbaşı olarak 2 ton 800 kilo et dağıtımı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda yine ihtiyaç sahibi 520 ailemize de 500'er liralık nakdi yardımları dağıtacağız. Bu da toplam 260 bin lira gibi bir rakam yapıyor." ifadesini kullandı.

Ergin, ramazan boyunca 40 aileye sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Yardımları gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Bir gönüllü ordusuna sahibiz. Sosyal medya üzerinde çağrıda bulunarak yapılacak olan yardımlarla ilgili gönüllülerimizden destek istedik. Bu kapsamda 30 gönüllü kardeşimiz araçları ile beraber bu hizmete katkı sunmak istediklerini bize iletti. Aynı zamanda 120 gönüllümüz de bizlere başvuruda bulunarak, görev beklediklerini ifade etti. Hepsinden Allah razı olsun."