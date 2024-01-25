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Türk Firma Tarafından Geliştirilen Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Rusya'ya İhraç Ediliyor

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Trakya Tohumcular Derneği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve bir firma tarafından geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç ediliyor. Deneme ekimlerinin başarılı olmasıyla birlikte geçen yıl ihracatına başlanan tohum, 50 bin dekar alanda ekildi. Yerli ayçiçeği çeşidinin yurt dışından ilgi görmesi Türk tohumculuğu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da bir firma tarafından geliştirilen ve üretim izni alınan yerli hibrit ayçiçeği tohumu Rusya'ya ihraç ediliyor.

Trakya Tohumcular Derneği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve üretici firma tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumuyla 2022'de Rusya'da deneme ekimleri yapıldı.

Deneme ekiminin başarılı olmasının ardından geçen yıl Rusya'ya ihracatına başlanan tohum 50 bin dekar alanda ekildi.

Sarı Tohum Genel Müdürü Emre Sarı, AA muhabirine, geliştirdikleri tohumun Rusya'da yeşeriyor olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Uzun yıllar çeşit geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sarı, " Rusya'da saha çalışmaları yaptık. Rusya gibi çok geniş bir coğrafyada çalışmalar uzun zaman aldı. 2022'de deneme ekimi için ürün gönderdik. Çeşidimizin adaptasyonu gerçekleşti. Sonuçları iyi olduğundan 2023'te bir konteyner ürün gönderdik. 2023'te hasat edilen çeşidimiz güzel sonuçlar verdi. Bu yılın ihracatına ek olarak bir konteyner daha gönderiyoruz." diye konuştu.

Sarı, geçen yıl tohum verimi çiftçileri memnun ettiği için bu yıl Rusya'ya 40 ton tohumluk satışı yapacaklarını dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ayçiçeği üreticisi iki ülkeyi de etkilediğini belirten Sarı, "Bu durumda da global firmaların sahada olduğu Rusya'da Türk firması olarak aradan sıyrılıp kendi çeşitlerimizle ortaya çıkmamız çok önemliydi. Bu sene oradaki partnerlerimizle sözleşmeli üretimi artırarak ihracatımızı da artıracağız." dedi.

Yerli ayçiçeği çeşidinin yurt dışından ilgi görmesinin Türk tohumculuğu açısından önemine dikkati çeken Sarı, şunları ifade etti:

"Bizim amacımız sadece Rusya olarak kalmayacak. Karadeniz çanağında bulunan Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna ve Türk cumhuriyetlerinde de çalışmalarımızı başlattık. Buralara da tescil aşaması bittikten sonra ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle hibrit ayçiçeği konusunda global firmaların hakim olduğu pazarda bir Türk firması olarak çeşidimizin yabancı çiftçilerde karşılık bulması bizim için çok sevindirici. Böyle bir pazarda bir Türk firması olarak Türk tohumculuğunu temsil etmekten dolayı gururluyuz."

"Kendi tohumumuzu üretmemiz lazım"

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk da ihracatın Türk tohumculuğu açısından önemine işaret etti.

Güçlü bir pazara sahip olan Rusya'da Türk tohumunun talep edilmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Toruk, "Savaştan sonra Batı firmaları ambargo uyguladı ve Rusya tohumsuz kaldı. Rusya'nın tohumsuz kalması aslında bize de ders oldu. Yerli ve milli tohumun geliştirilmesi açısından önemliydi. Köklü global firmalar yarın bırakıp gidebilir. Biz kendi tohumumuzu üretmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'de geliştirilen yerli tohumların dünyanın en gelişmiş, en iyi çeşitleriyle kalite ve verimde rekabet edebilecek özellikte olduğunu belirten Toruk, şunları kaydetti:

"Çiftçi, üretici dünyanın her yerinde aynı. Önce ekecek, görecek, karşılığını alacak, karşılığını aldıktan sonra talep edecek. Rusya'nın ayçiçeği ekimi yapılan 17 bölgesi var. Bütün bölgelere çeşitleri gönderdik. Çeşitler Türkiye'de verdikleri tepkiyi gösterdi. Daha fazla üretim yapacağız. Tabii ki zor bunlar ama Türk hibrit ayçiçeği tohumu dünyanın her noktasında global firmalarla rekabet edecek kaliteye, seviyeye gelmiştir. Bunu gururla söyleyebiliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Rusya Rusya İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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