TURİSTİ KAVURUCU SICAKTAN KURTARACAK 'IŞIKLANDIRMA' ÖNERİSİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYALI turizmciler, yazın 40 dereceyi bulan sıcakta otelden dışarı çıkmayan turiste müze ve ören yeri ziyaretini cazip hale getirmek için 'ışıklandırma' önerisinde bulundu. Işıklandırılarak akşam serinliğinde ziyarete açılan müze ve ören yerlerinin gişe sayılarının artacağı belirtildi.

Turizm kenti Antalya, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini 5 yıldızlı otellerde sürüyor. Kent aynı zamanda geçmiş dönemde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin kalıntılarıyla da dikkati çekiyor. Likya, Pamfilya ve Pisidya uygarlıklarının birleştiği 30'a yakın antik kentin bulunduğu Antalya'yı kültür turizmi için tercih edenler ise yazın 40 dereceyi geçen sıcaklıklarda zorluk yaşıyor. Hem turistler hem de onlara hizmet eden rehber, tur operatörü çalışanları sıcak havalarda ziyaretleri kısa tutuyor.

'TATİLCİ DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYOR'

Hem kültür turizminin hareketlenmesi hem de turizmdeki gelirin artması için turizmciler bu soruna dikkati çekerek bir öneride bulundu. Antalya Kent Konseyi'nde gündeme gelen konuyu Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmcilerle görüştü. Tarihi yapıların ışıklandırılarak akşamları da ziyaret edilebilmesinin önünü açacak teklifin turizm sektöründe olumlu karşılandığını anlatan Yavuz, 'Antalya ören yeri zengini bir kent. Antalya'da tatil her şey dahil yapıldığı için tatilciler dışarı çıkmak istemiyor. Sıcaklık da fazla olunca ören yeri ziyaretleri neredeyse mümkün olmuyor. Geceleri ören yerlerinin bazılarının ışıklandırılıp ziyarete açılması hem tur operatörlerini hem de tatilcileri rahatlatacaktır" dedi.

TURİST SICAKTA HİKAYE DİNLEMEZ

Işıklandırma sisteminin antik kentlere zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Yavuz, Efes antik kentinin ve Mısır piramitlerinin ışıklandırıldığını Avrupa'da da birçok örneğinin olduğunu söyledi. Işıklandırılarak ziyarete açılan ören yerlerinin çocuklu aileleri de cezbedeceğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 'Gündüz ziyaret edilen Efes ile gece ziyaret edilen Efes antik kentinin ücretleri farklı. Ören yerlerinde sergilenen alanların hikayesi vardır. Bir heykel ya da binanın. Bu hikayeler gece ışıklandırmayla masal gibi çok daha etkili hale gelebilir. İnsanlar 40 derece sıcaklıkta o kadar hikayeyi dinlemez" diye konuştu.

REHBER GÖLGEDE VEYA OTOBÜSTE ANLATIYOR

Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya da rehberlerin yaz sıcağında üstü açık ören yerlerinde görev yaparken çok zorlandığını anlattı. Yazın Aspendos ve Perge turlarının 'eziyet' olduğunu belirten Yalçınkaya, 'Açık hava turları yazın bir eziyet oluyor. Rehberler ve misafirler uzun süre güneş altına kalmak istemiyor. Rehberler anlatımlarını mümkün oldukça ya gölgede ya da otobüs içinde yapıyor. Sıcak havadan dolayı bazı tatilciler uzun süre orada kalmak istemiyorlar. Işıklandırma sisteminin olumlu olacağını düşünüyorum" dedi.

Yalçınkaya, müze ve ören yerlerinin konserlere de ev sahipliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Işıklandırma sistemiyle ilgili en büyük çekince ise sistemin tarihi yapıya zarar verip vermeyeceği. Gelişmiş teknoloji ile yapılacak çalışmanın zarar vermeyeceğini belirten uzmanlar, ışıklandırılan ve özellikle geceleri artan ziyaretçi sayılarıyla dikkat çekici müze ve ören yerlerine Mısır Ebu Simbel Tapınağı, Giza Piramidi, Vatikan, Louvre Müzesi ve Efes Antik Kenti'ni örnek gösterdi.