Turgut Altınok : Ankara'ya milyonlarca turist gelecek

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek" dedi.

Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programa katıldı. Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı'nda belediyecilikte destan yazdığını söyleyerek, Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdiğini savundu. Belediye başkanlığı dönemlerinde Keçiören'e birçok hizmet yaptığını dile getiren Altınok, "Keçiören, çöplüklerin gül bahçesi olduğu, kayalıkların şelale olduğu bir ilçe oldu. Şimdi Atatürk Cumhuriyet Kulemiz yapıldı. Cumhuriyet Kulemiz, Cumhuriyet'imizin bu yüzyılında yapılmış en muhteşem eserdir. Atakule 150 metre, Atatürk Cumhuriyet Kulemiz 197 metre. Atakule'ye göre daha çok gezilecek, görülecek yerler var. Bunu kim yaptı? Bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla yaptık. Türkiye'de örneği yok. Keçiören, bir gecekondudan bir dünya şehrine, turizm merkezine dönüştü" diye konuştu.

'ENGELLEDİĞİMİZ YOK'

Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde Ankara'nın 5 yılının boşa gittiğini savunan Altınok, "Kendisi diyor ki 'Benim Ankara'ya çılgın projem yok. Benden hiçbir şey beklemeyin. Yardım yaptım, yardım yapacağım.' Yahu tamam, biz bu yardımları yıllarca yaptık, yapıyoruz. Reklam da yapmadık. Büyükşehir'in yardıma ayırdığı bütçe, toplam bütçenin yüzde 4'ü. Daha önce neymiş' Yüzde 8. Bu rakamların hepsi bizim elimizde var. 'Engelleniyoruz? diyor; ama inanın engellediğimiz yok. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiği gündem maddelerinin yüzde 98,99'u oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partili olsa o kadar oy birliği çıkmaz" dedi.

'2024'TE HAVAALANI YOLU METROSUNUN İHALESİ YAPILACAK'

Ankara'nın ulaşım alanında da geriye gittiğini belirten Altınok, "2023 yılında Ankara'ya giren araç sayısı 100 bin. Yol aynı, araç sayısı çoğalıyor. Diyor ki 'Yol yapmadım.' ya sen ne yaptın peki? Kim yapacak bunu? 58 kilometre metro sözü var. 5 santimetre yapılmışsa bana söyleyin. İnşallah havaalanı yolu metromuzu programa aldırdık. 2024 yılında havaalanı yolu metrosunun ihalesi yapılacak. Sadece havaalanı değil, Pursaklar, Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz, Çubuk, Keçiören'in sağı ve solu, Altındağ, şehir hastanesinden Ovacık'a kadar. Yine Altındağ ve Mamak metrosunun ihalesini yapacağız" dedi.

'ANKARA VE ANKARALI ÇOK ŞEY KAZANIR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda Ankara'yı kalkındıracağını ifade eden Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek. Bu fırsatı değerlendirin. Altınok, Ankara'yı bilir, sokaklarını bilir, işi bilir. Belediyecilikte; kaynak ve finans, proje yönetimi, insan yönetimi vardır. Bunu yıllardır gerçekleştirdik. Ankara çok şey kazanır. Altınok değil, Ankara ve Ankaralı çok şey kazanır. Dolayısıyla vereceğimiz oylar, 5 yıllığına değil. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için oy vereceğiz. Gençlere yönelik bir tane kalıcı proje yok. Bunları yapacağız. Kültür merkezleri, teknoloji merkezleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler yaptık. Şehrimizi bir dünya başkenti yapacağız. Nasıl yapacağız? Oylarınızla yağacağız. 31 Mart'ta kentimize, geleceğimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza oy istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DHA-Politika - Türkiye-Ankara - Oğuzhan SARI-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ