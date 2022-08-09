Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu Tunceli gündem haberi: Tunceli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Tunceli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanın çatısında hasar oluştu. Güncel AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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