Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 350 öğrenci, kentteki diğer yurtlara tahliye edildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, Yangın, Güncel, Haberler

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