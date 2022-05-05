Tunceli'de benekli semender görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
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Tunceli'de benekli semender görüntülendi Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de benekli semender görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan benekli Semender görüntülendi. Yağışlarla birlikte ortaya çıkan Semender bir süre sonra doğada gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel