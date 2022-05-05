Tunceli'de benekli semender görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de benekli semender görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de benekli semender görüntülendi Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de benekli semender görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan benekli Semender görüntülendi. Yağışlarla birlikte ortaya çıkan Semender bir süre sonra doğada gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title