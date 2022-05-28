Tunca Nehri'ndeki çöpler, kanocuların da yardımıyla temizlendi - Haberler

Edirne'de çevreciler, kanolarla Tunca Nehri'ne inerek su üstü ve nehir kenarındaki çöpleri topladı.

Edirne Plastiğe Hayır Grubu ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüleri, Tunca Köprüsü civarında bir araya geldi.

Etkinliğe nehir kenarındaki çöpleri toplayarak başlayan çevreciler, ardından kanolarla nehre inerek su üzerindeki ve karadan ulaşamadıkları bölgelerdeki atıkları topladı.

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan grup, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu.

"Bölgeye daha fazla çöp kutusu konulmalı"

Plastiğe Hayır Grubu kurucusu Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, gazetecilere, atılan çöpler nedeniyle nehir kenarlarının kirlendiğini söyledi.

Çevre konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Rodriguez, "Göründüğü gibi nehirde ve çevresinde bir sürü plastik atık ve diğer atıklar var. Bu bölgeye daha fazla çöp kutusu konulmalı. Pikniğe gelenlerin atıklarını toplayacak çöp poşetlerini yanlarında getirmeleri gerekli." diye konuştu.

EDOSK Kano Branşı Temsilcisi Mustafa Çelik ise Edirne'deki nehirlerin su sporlarına uygun olduğunu anlattı.

Nehir kenarlarının temiz tutulması gerektiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız nehir kenarlarını, plastik atıklar ve özellikle geri dönüşüm imkanı olmayan atıklarla kirletiyorlar. Biz de her yıl düzenli yaptığımız etkinliklerle kanolarla karadan temizlenemeyen çöpleri topluyoruz. Çevreye duyarlı bir kulübüz. Talebimiz nehirlerin temiz tutulması ve herkesin buraları sağlıklı şekilde kullanabilmesinin sağlanması."