Tümgeneral Davut Ala, Bafra Şehitliği'ni ziyaret etti

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra ilçesinde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra ilçesinde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ala, şehitlikte mezarlara karanfil koydu. Emekli imam hatip Mehmet Zengin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Ala, "Şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmek istedik. Şehitlerimizin kabrini gezerek, aileleri ile yakından tanışma fırsatı bulduk. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Ala, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ziyarete Bafra Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin de katıldı.