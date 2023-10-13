TUĞBA ANLAK'I ÖLDÜREN SANIĞA İKİNCİ KEZ 25 YIL HAPİS CEZASI

ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin ilk yargılamada, "Kasten öldürme" suçundan takdiri indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık...

ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin ilk yargılamada, "Kasten öldürme" suçundan takdiri indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Murat Uslu, ikinci yargılamada "Olası kasıtla öldürme" suçundan indirimsiz 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'da bozularak dönen dava İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Tuğba Anlak'ın ailesi de katıldı. Mahkeme Başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okuyarak taraflara ilama katılıp katılmadıklarını sordu.

SANIK: "BOZMAYA KATILIYORUM"

Sanık Murat Uslu, "Tamamen kazayla olmuştur. Yargıtay bozma ilamına katılıyorum" dedi. Sanık avukatı ise takdiri indirim yönünden bozmaya katılmadıklarını ancak suçun sübutu yönünden katıldıklarını belirtti. İzleyiciler bölümünde oturan bir kadın ise sanık Murat Uslu'ya tükürdü. Kadın bu nedenle salondan çıkarıldı.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN"

Tuğba Anlak ailesinin avukatı Nilda Baltalı ise Yargıtay'ın kararında direnmesini, olası kast yönünden ilama katılmadıklarını, takdiri indirim yönünden ise bozmaya katıldıklarını ifade etti. Baltalı, "Olay doğrudan kastla işlenen bir suçtur. Herhangi bir şekilde iyi hal uygulanmaması gerekir. Derzdeki sekme izi değildir. Murat, Tuğba'nın ayakta olmadığını, eğilmiş vaziyette olduğunu söylemiş, ifadesini değiştirmiştir. Maktulü oturtup başından ateş ettiği bellidir. Kasten öldürme suçundan cezalandırılsın" dedi. Tuğba Anlak'ın ablaları da, "Şikayetimiz sonuna kadar devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok canımız yandı. Kızının gözü önünde öldürdün. O çocuğa yazık değil mi? 4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" dedi. Aile Bakanlığı avukatı ise takdiri indirim uygulanmadan sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME BOZMAYA UYDU

Mahkeme heyeti, yasaya uygun olduğundan bozma ilamına uyulduğunu açıkladı. Duruşma savcısı, merminin yerden sekerek maktule isabet ettiği gerekçesiyle sanığın "Olası kasıtla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Murat Uslu, olayın kazayla olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ 25 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu'yu "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında tutum ve davranışları dikkate alınarak indirim uygulanmamasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nilda Baltalı, "Olayın hiçbir şekilde kazara olduğunu düşünmüyoruz. Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür. Katil Murat Uslu olay yerinden kaçmıştır. Bu karara itiraz edeceğiz" dedi.

Ölen Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Yargıtay'ın kararına kesinlikle katılmıyoruz. Avukatlarımızın dediğine katılıyoruz. Benim kardeşim bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Asla kaza değildir. Adaletin sağlanmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz çünkü biz kızına söz verdik. Sonuna kadar da gideceğiz" şeklinde konuştu. Anlak'ın diğer ablası Leyla Arslan da sanık Uslu'nun en ağır cezayla cezalandırılmasını istediğini söyledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisleri isteniyordu. Mahkeme, 28 Eylül 2021'de sanık Murat Uslu'yu "Hakaret" ile "Tehdit" suçlarından kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verirken, "Kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer 2 sanığın ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmişti. Yargıtay 1.Ceza Dairesi ise iki sanık hakkındaki hükümleri onarken, sanık Murat Uslu'ya yönelik suçun "olası kastla öldürme" niteliğinde olması ve takdiri indirim koşullarının bulunmaması nedenleriyle yapılan itirazları yerinde bularak kararı bozmuştu.